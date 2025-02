Gerro d'aigua freda per als clients de Movistar: no esperaven aquest contratemps

Els clients de Movistar s'han emportat una gran sorpresa recentment, i no precisament agradable. La companyia havia anunciat fa uns dies una promoció que prometia donar accés a tot el futbol durant els pròxims sis mesos per només 25 euros al mes.

Aquesta oferta va causar molta expectació entre els usuaris. Especialment entre aquells aficionats al futbol que ja eren clients de Movistar. No obstant això, alguns d'ells s'han trobat amb un contratemps inesperat que ha deixat a molts decebuts.

La promoció en qüestió estava dirigida exclusivament als clients que ja formaven part de Movistar. Per poder accedir-hi, era necessari tenir contractat el paquet Movistar Plus, que té un cost de 13 euros al mes. Per tant, el preu total per gaudir de tot el futbol durant mig any, amb l'oferta de 25 euros, quedava en 38 euros.

Movistar ofereix alguna alternativa

No obstant això, no tot va ser tan senzill per a alguns clients que van intentar aprofitar aquesta oferta. Molts es van trobar amb una sorpresa en intentar contractar el servei de tot el futbol per 25 euros. Des de Movistar, els van informar que aquells que ja estaven donats d'alta en el paquet de LaLiga no podien accedir a la promoció.

Això ha causat una gran decepció. I és que molts que pensaven que podrien gaudir del futbol a un preu més baix es van veure exclosos de l'oferta.

Afortunadament, Movistar ha ofert una alternativa per a aquests clients. Aquells que ja tinguin contractat el paquet de LaLiga podran accedir al pack complet de tot el futbol, però no als 25 euros promocionats. En lloc d'això, podran gaudir del servei per un preu reduït de 35 euros al mes.

És important destacar que l'oferta de futbol per 25 euros al mes amb Movistar estarà disponible només fins al pròxim 11 de febrer. Per tant, aquells que encara desitgin contractar-la hauran de fer-ho abans d'aquesta data. Si ets client de l'operador i estaves pensant en aprofitar aquesta oferta, encara tens temps.

El revés que es porten alguns usuaris

L'oferta de futbol per 25 euros al mes semblava ser una excel·lent oportunitat per a molts clients de Movistar. Però alguns s'han trobat amb un contratemps en intentar contractar-la.

L'impossibilitat d'accedir a la promoció si ja tenen el paquet de LaLiga ha generat una certa frustració entre els usuaris. No obstant això, l'alternativa de contractar el pack complet de tot el futbol per 35 euros continua sent una opció vàlida.