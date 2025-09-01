Preu de la llum avui, dimarts 2 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix quines són les tarifes més barates de la llum d'aquest dimarts, 2 de setembre de 2025, i estalvia en la teva factura
El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 2 de setembre de 2025, se situa en 61,10 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa de dilluns, s'aprecia un augment notori de 30,47 euros. Cal recordar que en la jornada d'ahir, 1 de setembre, el preu mitjà de la llum arribava als 30,63 euros per MWh.
Segons els registres publicats per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), destaquen algunes dades cridaneres. En les hores més cares de dimarts el MWh arribarà fins als 160 euros. Però en els trams més barats l'electricitat arribarà a tenir un cost de 0,21 euros.
Preu de la llum avui, dimarts 2 de setembre de 2025, hora a hora
El preu de la llum respecte a dilluns presenta força diferències. Durant la matinada i les primeres hores del dia els preus seran molt més elevats. Tanmateix, a la tarda tornarà a ser el període més avantatjós per al consum, amb tarifes molt reduïdes.
Així, entre les 11:00 i les 12:00, el MWh se situarà en 1,2 euros, encara que el més destacat vindrà després. Des de les 14:00 fins a les 15:00 el preu baixarà a 0,21 euros per MWh, convertint-se en el més barat de tota la jornada. Més tard, de 15:00 a 16:00, el preu tornarà a fixar-se en 1,5 euros.
- 11:00 - 12:00: 1,2 €/MWh
- 12:00 - 13:00: 1,5 €/MWh
- 13:00 - 14:00: 0,65 €/MWh
- 14:00 - 15:00: 0,21 €/MWh
I quan serà més cara la llum dimarts?
La matinada de dimarts tindrà uns preus molt elevats si ho comparem amb el dia d'ahir. Entre les 00:00 i les 09:00, el MWh oscil·larà entre els 80 i els 100 euros.
- 20:00 - 21:00: 80 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 100,01 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 92,8 €/MWh
- 23:00 - 00:00: 80 €/MWh
Les pujades més importants se centraran en horari nocturn. De 20:00 a 21:00 pujarà fins als 109,52 euros, però serà de 21:00 a 22:00 quan s'assoleixi el màxim del dia: 160 euros. 1 hora més tard, entre les 22:00 i les 23:00 el preu baixarà lleugerament fins als 116,72 euros, i entre les 23:00 i les 00:00 tornarà a situar-se en 104 euros.
