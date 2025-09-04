Santoral d’avui, divendres 5 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest divendres, 5 de setembre de 2025, el Santoral de l'Església Catòlica honra una destacada dona la vida de la qual va ser un model de servei desinteressat i d'humilitat
Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una religiosa de nacionalitat albanesa i índia, que va fundar la congregació de les Missioneres de la Caritat a Calcuta el 1950.
Qui va ser Santa Mare Teresa de Calcuta, la festivitat més important de divendres, 5 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Santa Mare Teresa de Calcuta, que va néixer a l'agost de 1910 a Macedònia del Nord. El seu nom real era Agnes Gonxha Bojaxhiu.
Era la més petita dels fills d'un matrimoni albanès benestant, la família del qual pertanyia a una població procedent de Kosovo. Després de la sobtada mort del pare de la santa, la mare d'aquesta la va educar en la religió catòlica.
Va descobrir la seva vocació des de ben jove, i en complir 18 anys ja havia decidit que estava destinada a la vida religiosa. Llavors va canviar el seu nom pel de 'Teresa' en referència a la patrona dels missioners, Teresa de Lisieux.
Va dedicar les següents dues dècades a ensenyar al convent irlandès de Loreto, una tasca que la va portar a preocupar-se també pels malalts i pels pobres i rodamons de la ciutat de Calcuta. Va fundar una congregació per ajudar els marginats de la societat.
Als anys 70 ja era internacionalment coneguda. Havia adquirit reputació de persona humanitària i defensora dels pobres i indefensos.
La seva entrega al servei dels més vulnerables, la seva humilitat i la simplicitat de la seva vida la van convertir en símbol de fe i solidaritat, raó per la qual va ser guardonada amb el Premi Nobel de la Pau el 1979 i canonitzada com a santa per l'Església Catòlica el 2016.
Teresa és un nom femení d'origen grec, que significa 'la que sega o cull'. Actualment, a Espanya, 107.840 dones celebren el seu sant aquest dia gràcies a Santa Mare Teresa de Calcuta.
San Lorenzo Giustiniani
San Lorenzo Giustiniani va ser un prelat italià del segle XIV, primer patriarca de Venècia. És recordat pel seu treball com a escriptor ascètic, reformador de costums i per la seva profunda espiritualitat. Va ser el fundador de la Congregació de Canonges Regulars de Letran.
Beata María dels Apòstols
La beata María dels Apòstols va ser una religiosa nascuda a Alemanya al segle XIX. Dona amb un esperit incansable i implacable en la seva vocació missionera, va consagrar la seva vida a l'expansió de l'Evangeli. Va fundar l'Institut de Germanes del Diví Salvador, a Tivoli, població del Laci.
Altres Sants: el Santoral complet de divendres 5 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- San Alperto de Tortona
- San Marcelo de Chalons-sur-Saone
- San Quinto de Capua
- Santa Rosalia de Palermo
