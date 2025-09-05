Santoral d’avui, dissabte 6 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dissabte, 6 de setembre de 2025, l’Església Catòlica recorda el penúltim dels profetes menors
Aquest dissabte, 6 de setembre, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un profeta de l'Antic Testament que va predir l'arribada del Messies i el retorn del poble d'Israel.
Qui va ser Sant Zacaries, el sant més important del dissabte, 6 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Sant Zacaries, que va néixer en una regió de l'est del riu Jordà al segle VI abans de Crist.
Va treballar intensament per promoure l'obra del temple de Jerusalem. La seva primera profecia porta la data del segon any de Darios, el mes vuitè, 520 anys abans de Jesucrist.
Els vaticinis de Sant Zacaries contenen anuncis de caràcter messiànic i, alguns d'ells, apocalíptics.
Segons Sant Epifani, és aquell Zacaries el que va ser "mort pels jueus entre el temple i l'altar, per ordre del rei Joàs". El mateix al qual es refereix Jesús en el seu discurs contra els fariseus.
El llibre de la Bíblia que porta el nom del sant recull les seves visions i profecies. Aquestes van proporcionar consol i visió de futur al poble d'Israel en un moment de decepció.
Juntament amb el seu contemporani Ageu, Sant Zacaries va animar i va guiar els jueus a acabar la reconstrucció del temple de Jerusalem després de l'exili babilònic
Una de les profecies messiàniques que es narra al llibre de Zacaries fa referència al preu que els sacerdots principals van oferir a Judes per lliurar-los Jesús.
Zacaries és un nom d'origen hebreu que significa 'Déu recorda'. A Espanya, uns 1.608 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Sant Zacaries profeta.
Sant Magne de Füssen
Sant Magne de Füssen va ser un monjo ermità nascut a Sant Gal, l'actual Suïssa, cap a l'any 699. Fundador de l'abadia de Füssen, a Baviera, és recordat pel seu treball d'evangelització i el seu lideratge a la comunitat monàstica. Se li atribueixen miracles, especialment la protecció del bestiar i contra les picades d'insectes i de serp.
Beat Bartolomé Gutiérrez
El beat Bartolomé Gutiérrez va ser un sacerdot agustí que va néixer a Mèxic al segle XVI. Va exercir com a missioner, marxant primer amb 26 anys a Filipines i més tard al Japó, on va aconseguir moltes conversions.
Altres sants: el Santoral complet del dissabte, 6 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Beat Pascual Torres Lloret
- Sant Eleuteri de Spoleto
- Beat Bertran de Garrigues
- Sant Magne de Füssen
- Sant Zacaries profeta
