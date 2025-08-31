Preu de la llum avui, dilluns 1 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata
Descobreix quines són les tarifes més barates de la llum d’aquest dilluns, 1 de setembre, per estalviar en la factura
El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 1 de setembre de 2025, se situa en 30,63 euros per megawatt hora (MWh). Davant la tarifa de diumenge, suposa un lleu descens de 6,67 euros per començar el mes. Cal recordar que el 31 d'agost el preu mitjà de la llum arribava als 37,30 euros per MWh.
Segons els registres publicats per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), destaquen algunes dades cridaneres. En les hores més cares de dilluns el MWh superarà els 100 euros. Però en els trams més barats l'electricitat arribarà a tenir un cost de 0 euros.
Preu de la llum avui, dilluns 1 de setembre de 2025, hora a hora
L'evolució respecte a diumenge no presenta grans diferències. Durant la matinada i les primeres hores del dia els preus seran elevats, mentre que la tarda tornarà a ser el període més avantatjós per al consum, amb tarifes molt reduïdes.
Així, entre les 10:00 i les 11:00, el MWh se situarà en 3,52 euros, encara que el més destacat vindrà després. Des de les 11:00 fins a les 18:00 el preu baixarà a 0 euros per MWh, convertint-se en el més barat de tota la jornada. Més tard, de 18:00 a 19:00, tornarà a fixar-se en 3,52 euros.
- 04:00 - 05:00: 15 €/MWh
- 10:00 - 11:00: 3,52 €/MWh
- 11:00 - 18:00: 0 €/MWh
- 18:00 - 19:00: 3,52 €/MWh
I quan serà més cara la llum dilluns?
Durant la matinada de dilluns, tot i que els preus seran elevats, no arribaran a les xifres de la nit. Entre les 00:00 i les 07:00, el MWh oscil·larà entre els 15 i els 35 euros. A partir de les 07:00 els valors pujaran amb força: de 07:00 a 08:00 es pagarà a 53,18 euros i de 08:00 a 09:00 el cost arribarà a 64 euros.
- 20:00 - 21:00: 80 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 100,01 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 92,8 €/MWh
- 23:00 - 00:00: 80 €/MWh
Les pujades més importants se centraran en horari nocturn. De 20:00 a 21:00 el MWh pujarà fins als 80 euros. Però serà de 21:00 a 22:00 quan s'assoleixi el màxim del dia, de 100,01 euros. A continuació, entre les 22:00 i les 23:00 el preu baixarà lleugerament fins als 92,8 euros, i entre les 23:00 i les 00:00 tornarà a situar-se en 80 euros.
