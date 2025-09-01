Precio de la luz hoy, martes 2 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este martes, 2 de septiembre de 2025, se sitúa en 61,10 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa del lunes, se aprecia un aumento notorio de 30,47 euros. Cabe recordar que en la jornada de ayer, 1 de septiembre, el precio medio de la luz alcanzaba los 30,63 euros por MW/h.

Según los registros publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), destacan algunos datos llamativos. En las horas más caras del martes el MW/h alcanzará gasta los 160 euros. Pero en los tramos más baratos la electricidad llegará a tener un coste de 0,21 euros.

Precio de la luz hoy, martes 2 de septiembre de 2025, hora a hora

El precio de la luz respecto al lunes presenta bastantes diferencias. Durante la madrugada y primeras horas del día los precios serán mucho más elevados. Sin embargo, por la tarde volverá a ser el periodo más ventajoso para el consumo, con tarifas muy reducidas.

Así, entre las 11:00 y las 12:00, el MW/h se colocará en 1,2 euros, aunque lo más destacado vendrá después. Desde las 14:00 hasta las 15:00 el precio bajará a 0,21 euros por MW/h, convirtiéndose en el más barato de toda la jornada. Más tarde, de 15:00 a 16:00, el precio volverá a fijarse en 1,5 euros.

11:00 - 12:00: 1,2 €/MWh

12:00 - 13:00: 1,5 €/MWh

13:00 - 14:00: 0,65 €/MWh

14:00 - 15:00: 0,21 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el martes?

La madrugada del martes tendrá unos precios muy elevados si lo compramos con el día de ayer. Entre las 00:00 y las 09:00, el MW/h oscilará entre los 80 y los 100 euros.

20:00 - 21:00: 80 €/MWh

21:00 - 22:00: 100,01 €/MWh

22:00 - 23:00: 92,8 €/MWh

23:00 - 00:00: 80 €/MWh

Las subidas más importantes se concentrarán en horario nocturno. De 20:00 a 21:00 ascenderá hasta los 109,52 euros, pero será de 21:00 a 22:00 cuando se alcance el máximo del día: de 160 euros. 1 hora más tarde, entre las 22:00 y las 23:00 el precio descenderá ligeramente hasta los 116,72 euros, y entre las 23:00 y las 00:00 volverá a situarse en 104 euros.