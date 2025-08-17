Preu de la llum avui, dilluns 18 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Consulta els preus de la llum d'aquest dilluns, 18 d'agost de 2025, i aprofita els trams més barats
El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 18 d’agost de 2025, és de 96,68 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de diumenge, parlem d’una nova pujada, aquesta vegada de 27,98 euros. Recordem que, en la jornada del 17 d’agost, la tarifa mitjana de la llum era de 68,70 euros per MWh.
En les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) s’observa clarament aquesta pujada. Per exemple, en la franja més cara de tot el dilluns, el preu del MWh superarà els 120 euros. Però és que ni tan sols en el tram més barat de tota la jornada no tindrem tarifes inferiors als 60 euros.
Preu de la llum avui, dilluns 18 d’agost de 2025, hora a hora
Durant la primera meitat del dia, els preus es mantindran elevats, sobretot a primera hora. A continuació, les tarifes començaran a baixar, encara que amb molta menys força que en dies anteriors. De tota manera, el migdia tornarà a ser el tram més econòmic del dia, abans de la gran pujada de preus de la nit.
Així, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh serà de 67,9 euros, encara que baixarà una mica més. Entre les 15:00 i les 16:00 assolirem el preu més econòmic del dilluns: 60 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh costarà 69,26 euros, encara que de 12:00 a 14:00 el preu serà de 69 euros.
- 12:00 - 14:00: 69 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 67,9 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 60 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 69,26 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dilluns?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 99 i els 110 euros. Entre les 07:00 i les 09:00 la tarifa seguirà en aquesta franja, situant-se en els 106,54 euros per MWh. Això sí, de 09:00 a 10:00 ja baixarà una mica, fins als 104,56 euros per MWh.
- 19:00 - 20:00: 115,06 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 120 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 120,76 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 114,32 €/MWh.
A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dilluns: 120,76 euros per MWh. En la següent franja, de 22:00 a 23:00 la situació no millorarà gaire, amb un preu de 114,32 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00, el MWh tindrà un preu de 106,84 euros.
Més notícies: