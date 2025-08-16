Preu de la llum avui, diumenge 17 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Descobreix els preus de l'electricitat d'aquest diumenge, 17 d'agost de 2025, i aprofita les franges més barates
El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 17 d’agost de 2025, és de 68,70 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dissabte, parlem d’una petita baixada d’1,40 euros. Recordem que, en la jornada del 16 d’agost, el preu mitjà de la llum se situava en els 70,10 euros per MWh.
És més que evident que continuem amb una gran demanda elèctrica i això es nota, en part, per la mínima diferència entre els preus. Segons l’Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en la franja més cara del dia el MWh superarà els 131 euros. Però el més sorprenent és que en la franja més barata baixarem fins als 0,65 euros per MWh.
Preu de la llum avui, diumenge 17 d’agost de 2025, hora a hora
Durant tota la matinada els preus es mantindran en valors força elevats, superant els 100 euros per MWh. Afortunadament, durant el dia, trobarem una àmplia franja en què els preus baixaran dràsticament. Parlem de tarifes molt econòmiques, per tant, més assequibles que en altres trams.
Així, de 10:00 a 11:00 el preu del MWh se situarà en els 9,70 euros. Entre les 11:00 i les 16:00 trobarem el preu més barat de tota la jornada: 0,65 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh passarà a tenir un preu de 5,13 euros.
- 10:00 - 11:00: 9,7 €/MWh.
- 11:00 - 16:00: 0,65 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 5,13 €/MWh.
- 17:00 - 18:00: 16,72 €/MWh.
I quan serà més cara la llum diumenge?
Pel que fa a les tarifes més altes, la matinada serà, com ja hem esmentat, força cara per consumir llum. Entre les 00:00 i les 07:00 els preus del MWh oscil·laran entre els 104 i els 119 euros. De 08:00 a 09:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 101,12 euros, tot i que a partir d’aquí baixarà fins ben entrada la tarda.
- 00:00 - 01:00: 118,58 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 124,65 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 131,25 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 117,67 €/MWh.
A la nit, de 22:00 a 23:00 tindrem el preu més alt del dia: 131,25 euros per MWh. Entre les 21:00 i les 22:00 la tarifa baixarà fins als 124,65 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh passarà a tenir un cost de 117,67 euros.
