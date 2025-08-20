Logo e-noticies.cat
Home gran amb vestimenta papal i una tiara ornamentada aixecant la mà en senyal de benedicció
L'Església Catòlica recorda el 21 d'agost sant Pius X | Camara Wikipedia
SOCIETAT

Santoral d’avui, dijous 21 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dijous, 21 d'agost de 2025, l'Església Catòlica recorda un pontífex que va publicar el primer Codi de Dret Canònic de l'Església Catòlica

per

Pilar G. Álvarez

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un pontífex recordat per la seva defensa de la doctrina catòlica contra el modernisme, el seu èmfasi en l'Eucaristia i la seva reforma del catecisme

Qui va ser Sant Pius X, el sant més important d'aquest dijous 21 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Pius X, que va néixer a Itàlia l'any 1835. Era el segon fill dels deu que va tenir el matrimoni format per Giovanni Battista Sarto i Margarita Sansoni

De petit va assistir a l'escola elemental de Riese, però gràcies a l'ajuda del rector va passar a l'escola superior de Castelfranco. Més tard, gràcies a una beca que li fou concedida, va poder assistir al seminari de Pàdua

Pintura d’un home gran amb cabells canosos vestit amb indumentària papal blanca i una aurèola daurada darrere el cap assegut en un silló vermell

Sant Pius X es va oposar fermament al moviment modernista, que considerava una amenaça per a la fe catòlica | Camara El Español

Pius X va ser ordenat sacerdot amb 23 anys per dispensa especial. Des de llavors es va lliurar completament al ministeri pastoral. Anys després va ascendir a canonge a Treviso i més tard va ser consagrat bisbe de Màntua

Va resultar elegit Summe Pontífex després de la mort de Lleó XIII el 1903. Va adoptar una forma de govern dirigida a instaurar totes les coses en Crist amb senzillesa d'ànim, pobresa i fortalesa. Va promoure entre els fidels la vida cristiana per la participació en l'Eucaristia, la dignitat de la sagrada litúrgia i la integritat de la doctrina

Desconfiava de les tendències progressistes, per la qual cosa es va apartar de manera conscient de la línia més oberta seguida pel seu predecessor

Va morir a Roma a l'agost de 1914 a causa d'un infart i va ser el primer papa canonitzat al segle XX

Pius és un nom masculí d'arrel llatina que significa 'piadós, devot'. A Espanya, uns 683 homes podrien celebrar el seu sant aquest dia en honor a Sant Pius X.  

Santa Ciriaca de Roma

Santa Ciriaca de Roma va ser una rica vídua romana que va viure al segle III. És recordada per la seva enorme generositat envers els cristians perseguits, especialment per haver donat refugi i aliment a Sant Llorenç a casa seva, on també distribuïa almoines als pobres. 

Icona religiosa amb fons daurat i rostre de figura femenina amb aureola

Santa Ciríaca de Roma | Camara Parroquía San Martín de Porres

Beata Victoria Rasoamanarivo

La beata Victoria Rasoamanarivo va ser una figura destacada a Madagascar durant el segle XIX. Després de quedar vídua d'un matrimoni difícil, va decidir dedicar la seva vida a protegir els cristians i l'Església en un període de persecució. 

Dona indígena amb els cabells recollits, vestida amb un mocador fosc de ratlles clares i un collaret, mirant de cara a la càmera

Beata Victòria Rasoamanarivo | Camara Radio Stella Maris

Altres sants: el santoral complet del dijous 21 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Euprepi de Verona
  • Sant Josep Dang Dinh Viên
  • Sant Luxori de Sardenya
  • Sant Maximiano d'Antioquia
  • Sant Privat Gàbalo
