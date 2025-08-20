Santoral d’avui, dijous 21 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dijous, 21 d'agost de 2025, l'Església Catòlica recorda un pontífex que va publicar el primer Codi de Dret Canònic de l'Església Catòlica
El Santoral de l'Església Catòlica recorda un pontífex recordat per la seva defensa de la doctrina catòlica contra el modernisme, el seu èmfasi en l'Eucaristia i la seva reforma del catecisme
Qui va ser Sant Pius X, el sant més important d'aquest dijous 21 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Pius X, que va néixer a Itàlia l'any 1835. Era el segon fill dels deu que va tenir el matrimoni format per Giovanni Battista Sarto i Margarita Sansoni
De petit va assistir a l'escola elemental de Riese, però gràcies a l'ajuda del rector va passar a l'escola superior de Castelfranco. Més tard, gràcies a una beca que li fou concedida, va poder assistir al seminari de Pàdua
Pius X va ser ordenat sacerdot amb 23 anys per dispensa especial. Des de llavors es va lliurar completament al ministeri pastoral. Anys després va ascendir a canonge a Treviso i més tard va ser consagrat bisbe de Màntua
Va resultar elegit Summe Pontífex després de la mort de Lleó XIII el 1903. Va adoptar una forma de govern dirigida a instaurar totes les coses en Crist amb senzillesa d'ànim, pobresa i fortalesa. Va promoure entre els fidels la vida cristiana per la participació en l'Eucaristia, la dignitat de la sagrada litúrgia i la integritat de la doctrina
Desconfiava de les tendències progressistes, per la qual cosa es va apartar de manera conscient de la línia més oberta seguida pel seu predecessor
Va morir a Roma a l'agost de 1914 a causa d'un infart i va ser el primer papa canonitzat al segle XX
Pius és un nom masculí d'arrel llatina que significa 'piadós, devot'. A Espanya, uns 683 homes podrien celebrar el seu sant aquest dia en honor a Sant Pius X.
Santa Ciriaca de Roma
Santa Ciriaca de Roma va ser una rica vídua romana que va viure al segle III. És recordada per la seva enorme generositat envers els cristians perseguits, especialment per haver donat refugi i aliment a Sant Llorenç a casa seva, on també distribuïa almoines als pobres.
Beata Victoria Rasoamanarivo
La beata Victoria Rasoamanarivo va ser una figura destacada a Madagascar durant el segle XIX. Després de quedar vídua d'un matrimoni difícil, va decidir dedicar la seva vida a protegir els cristians i l'Església en un període de persecució.
Altres sants: el santoral complet del dijous 21 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Euprepi de Verona
- Sant Josep Dang Dinh Viên
- Sant Luxori de Sardenya
- Sant Maximiano d'Antioquia
- Sant Privat Gàbalo
