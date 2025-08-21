Santoral d’avui, divendres 22 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest divendres, 22 d'agost de 2025, el santoral de l'Església Catòlica honra María com a mare, reina i protectora, i invoca la seva intercessió davant de Déu
Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una advocació de la Verge María que la reconeix com a reina del cel i de la terra.
Qui és Santa María Reina, la festivitat més important de divendres, 22 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Santa María Reina, que significa que la mare de Jesús és la reina de tot el que ha estat creat. Una data instituïda el 1954 pel papa Pius XII per venerar María com a Reina, igual que es fa amb el seu fill, Crist Rei, al final de l'any litúrgic.
María va ser elevada sobre la glòria de tots els sants i coronada d'estrelles pel seu fill. A ella li pertany la corona del cel i de la terra. Ningú no és comparable amb ella ni en virtut ni en mèrits.
La Verge és reina del cel i de la terra, gloriosa i digna reina de l'Univers, a qui es pot invocar dia i nit. Té el dolç nom de mare, i també el de reina, com la saluden al cel amb alegria els àngels i tots els sants. L'Església la proclama senyora i reina dels àngels i dels sants, de patriarques i profetes, dels apòstols i de màrtirs, dels confessors i de les verges.
Els catòlics celebren aquesta reialesa perquè Jesús, fill de María, és considerat Rei de l'Univers, com es reflecteix a la Bíblia.
María és un nom d'origen hebreu que significa 'l'escollida per Déu'. Actualment, unes 559.542 dones a Espanya celebren aquest dia el seu sant gràcies a la mare de Jesús.
Sant Felip Benici
Sant Felip Benici va ser un religiós nascut a Florència, Itàlia, al segle XIII, nomenat prior general de l'Orde dels Servites. Va destacar per la seva tasca de reforma a l'orde i per la seva influència en la vida religiosa. És conegut per la seva defensa de la fe, la seva humilitat i per la seva dedicació a la Verge María.
Sant Sinforià
Sant Sinforià va ser un màrtir nascut a Autun, França, al segle II, i és conegut pel seu coratge i per defensar la seva fe davant la persecució romana. Va ser martiritzat sota el regnat de Marc Aureli, per negar-se a adorar déus pagans, i en la seva història destaca la seva gran fermesa en la fe, fins i tot davant la mort.
Altres Sants: el Santoral complet de divendres 22 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Filibert de Toledo
- Sant Joan Wall
- Sant Joan Kemble
- Sant Timoteu de Roma
