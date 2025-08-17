Precio de la luz hoy, lunes 18 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este lunes, 18 de agosto de 2025, es de 96,68 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del domingo, hablamos de una nueva subida, esta vez de 27,98 euros. Recordemos que, en la jornada del 17 de agosto, la tarifa media de luz era de 68,70 euros por MW/h.

En los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) se observa claramente esta subida. Por ejemplo, en la franja más cara de todo el lunes, el precio del MW/h superará los 120 euros. Pero es que ni siquiera en el tramo más barato de toda la jornada no tendremos tarifas inferiores a los 60 euros.

Precio de la luz hoy, lunes 18 de agosto de 2025, hora a hora

Durante la primera mitad del día, los precios se mantendrán elevados, sobre todo a primera hora. A continuación, las tarifas empezarán a bajar, aunque con mucha menos fuerza que en días anteriores. De todas formas, el mediodía volverá a ser el tramo más económico del día, antes de la gran subida de precios de la noche.

Así, de 14:00 a 15:00 el precio del MW/h será de 67,9 euros, aunque bajará un poco más. Entre las 15:00 y las 16:00 alcanzaremos el precio más económico del lunes: 60 euros por MW/h. Por último, de 16:00 a 17:00 el MW/h costará 69,26 euros, aunque de 12:00 a 14:00 el precio será de 69 euros.

12:00 - 14:00: 69 €/MWh.

14:00 - 15:00: 67,9 €/MWh.

15:00 - 16:00: 60 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 69,26 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el lunes?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, los precios del MW/h oscilarán entre los 99 y los 110 euros. Entre las 07:00 y las 09:00 la tarifa seguirá entre esta franja, situándose en los 106,54 euros por MW/h. Eso sí, de 09:00 a 10:00 ya bajará un poco, hasta los 104,56 euros por MW/h.

19:00 - 20:00: 115,06 €/MWh.

20:00 - 21:00: 120 €/MWh.

21:00 - 22:00: 120,76 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 114,32 €/MWh.

Por la noche, de 21:00 a 22:00 tendremos el precio más alto de todo el lunes: 120,76 euros por MW/h. En la siguiente franja, de 22:00 a 23:00 la situación no mejorará mucho, con un precio de 114,32 euros por MW/h. Finalmente, de 23:00 a 00:00, el MW/h tendrá un precio de 106,84 euros.