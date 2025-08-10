Preu de la llum avui, dilluns 11 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Comprova el preu de la llum d'aquest dilluns, 11 d'agost, i aprofita les hores més barates per estalviar en la pròxima factura
El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 11 d’agost de 2025, és de 80,11 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de diumenge, parlem d’una pujada notable de 24,66 euros. Cal recordar que, en la jornada del 10 d’agost, el preu mitjà de l’electricitat se situava en els 55,45 euros per MWh.
No hi ha dubte que, en plena onada de calor, és una mala notícia per als consumidors, ja que és quan més es posa en marxa l’aire condicionat a casa. Segons les dades recollides per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), avui el cost de l’electricitat superarà els 100 euros per MWh durant diverses hores. Tot i això, hi haurà certes franges amb preus més baixos que es podran aprofitar per retallar l’import final de la factura.
Preu de la llum avui, dilluns 11 d’agost de 2025, hora a hora
Aquest dilluns el preu de la llum experimentarà variacions notables, amb diferències de preu força marcades. Si penses utilitzar diversos electrodomèstics, serà important triar bé el moment perquè durant la matinada i la nit el cost de l’electricitat es dispararà.
Tanmateix, no tot són males notícies. Entre el migdia i les primeres hores de la tarda, l’electricitat tindrà un cost més baix. Així que, sens dubte, serà el moment perfecte per concentrar el consum d’electricitat i estalviar en la pròxima factura.
Així, de 15:00 a 16:00 hores, la llum assolirà el preu més barat del dia, que és de 9 euros. No obstant això, tindrà un preu pràcticament igual entre les 14:00 i les 15:00 hores, ja que costarà 10 euros. A més, també cal destacar que, entre les 12:00 i les 14:00 hores, la llum continuarà sent econòmica i tindrà un preu de 15 euros.
- 12:00 - 14:00: 15 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 10 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 9 €/MWh.
I quan serà més cara la llum aquest dilluns?
Com ja és habitual, durant la matinada i al final del dia s’enregistraran les tarifes de la llum més altes. El pic màxim s’assolirà entre les 21:00 i les 22:00 hores, amb un preu de 144,41 euros. Molt a prop quedarà el tram de 20:00 a 21:00 hores, amb un cost de 135,09 euros.
- 20:00 - 21:00: 135,09 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 144,41 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 133,51 €/MWh.
No són les úniques hores que cal evitar si es vol reduir l’import de la factura. Entre les 22:00 i les 23:00 hores, el preu de la llum arribarà als 133,51 euros. També, des de les 00:00 fins a les 03:00, la tarifa es mantindrà per sobre dels 100 euros.
