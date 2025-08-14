Santoral d’avui, divendres 15 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest divendres, 15 d'agost de 2025, el Santoral de l'Església Catòlica recorda l'Assumpció als cels de la Verge María
Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dogma que afirma que la Verge María, al terme de la seva vida terrenal, va ser portada al cel en cos i ànima.
Què és l'Assumpció de la Verge María, la festivitat més important del divendres, 15 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda l'Assumpció de la Verge María. És una festa que celebra que la Verge, en finalitzar la seva peregrinació terrenal, va ser alliberada per la gràcia de Déu de la corrupció del sepulcre. Llavors va ser elevada en cos i ànima al cel des d'on media entre Déu i els homes.
La litúrgia oriental compta amb la primera referència oficial a l'Assumpció. En concret, al segle IV se celebrava la festa d'El Record de María, commemorant l'entrada al cel de la Verge María i fent referència a la seva Assumpció. Al segle VI va passar a anomenar-se la Dormició de María, que celebrava la mort, resurrecció i assumpció de María.
La doctrina de l'Assumpció de María no es va desenvolupar fins al segle XII. Llavors apareix el tractat Ad Interrogata, atribuït a Sant Agustí, que acceptava l'Assumpció Corporal de María. Sant Tomàs d'Aquino i altres grans teòlegs es van declarar a favor seu.
L'any 1849 van arribar les primeres peticions a la Santa Seu perquè l'Assumpció es declarés com a doctrina de fe. Quan el Papa Pius XII va consultar a l'episcopat l'any 1946 mitjançant la carta Deiparae Virginis Maríae, l'afirmació que fos declarada dogma va ser gairebé unànime.
El 15 d'agost és un dia festiu a tot Espanya, amb múltiples actes arreu de tota la geografia que serveixen per celebrar l'Assumpció de la Verge.
Assumpció és un nom femení d'origen llatí que significa 'la que és assumida'. Actualment, a Espanya unes 29.585 dones celebren el seu sant gràcies a l'Assumpció de la Verge María.
Sant Estanislau de Kostka
Sant Estanislau de Kostka va ser un jove jesuïta polonès que va viure al segle XVI. Va destacar per la seva profunda fe i dedicació a la vida religiosa tot i la seva curta edat. Va renunciar a una vida noble i a la riquesa per unir-se a la Companyia de Jesús i és recordat pel seu amor a l'eucaristia.
Sant Alfred de Hildesheim
Sant Alfred de Hildesheim va ser un bisbe alemany del segle IX, famós per la seva tasca pacificadora entre les faccions carolíngies dividides. També per la seva contribució a la construcció d'esglésies i monestirs, inclosa la catedral de Hildesheim.
Altres Sants: el Santoral complet del divendres 15 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Alipi de Tagaste
- Sant Simplicià de Milà
- Santa María de l'Alba
