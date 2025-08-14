Logo e-noticies.cat
Pintura religiosa d’una dona vestida de blanc i blau amb expressió serena envoltada d’àngels sobre un fons daurat
L'Església Catòlica recorda el 15 d'agost l'Assumpció de la Verge María | Camara La Razón
SOCIETAT

Santoral d’avui, divendres 15 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest divendres, 15 d'agost de 2025, el Santoral de l'Església Catòlica recorda l'Assumpció als cels de la Verge María

per

Pilar G. Álvarez

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dogma que afirma que la Verge María, al terme de la seva vida terrenal, va ser portada al cel en cos i ànima.

Què és l'Assumpció de la Verge María, la festivitat més important del divendres, 15 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda l'Assumpció de la Verge María. És una festa que celebra que la Verge, en finalitzar la seva peregrinació terrenal, va ser alliberada per la gràcia de Déu de la corrupció del sepulcre. Llavors va ser elevada en cos i ànima al cel des d'on media entre Déu i els homes.

Imatge d’una figura de la Mare de Déu dreta sobre l’aigua amb un mantell blau i blanc, envoltada de tres coloms blancs volant en un cel blau reflectit a l’aigua

La festa de l’Assumpció de la Verge María commemora que la mare de Jesús va ser portada al cel en cos i ànima | Camara Diario Las Américas

La litúrgia oriental compta amb la primera referència oficial a l'Assumpció. En concret, al segle IV se celebrava la festa d'El Record de María, commemorant l'entrada al cel de la Verge María i fent referència a la seva Assumpció. Al segle VI va passar a anomenar-se la Dormició de María, que celebrava la mort, resurrecció i assumpció de María.

La doctrina de l'Assumpció de María no es va desenvolupar fins al segle XII. Llavors apareix el tractat Ad Interrogata, atribuït a Sant Agustí, que acceptava l'Assumpció Corporal de María. Sant Tomàs d'Aquino i altres grans teòlegs es van declarar a favor seu.

L'any 1849 van arribar les primeres peticions a la Santa Seu perquè l'Assumpció es declarés com a doctrina de fe. Quan el Papa Pius XII va consultar a l'episcopat l'any 1946 mitjançant la carta Deiparae Virginis Maríae, l'afirmació que fos declarada dogma va ser gairebé unànime.

El 15 d'agost és un dia festiu a tot Espanya, amb múltiples actes arreu de tota la geografia que serveixen per celebrar l'Assumpció de la Verge.

Assumpció és un nom femení d'origen llatí que significa 'la que és assumida'. Actualment, a Espanya unes 29.585 dones celebren el seu sant gràcies a l'Assumpció de la Verge María.  

Sant Estanislau de Kostka

Sant Estanislau de Kostka va ser un jove jesuïta polonès que va viure al segle XVI. Va destacar per la seva profunda fe i dedicació a la vida religiosa tot i la seva curta edat. Va renunciar a una vida noble i a la riquesa per unir-se a la Companyia de Jesús i és recordat pel seu amor a l'eucaristia.

Pintura religiosa d’un home amb vestimenta fosca abraçant un nen petit que sosté flors blanques dins d’un marc oval decoratiu

Sant Estanislau de Kostka | Camara La Razón

Sant Alfred de Hildesheim

Sant Alfred de Hildesheim va ser un bisbe alemany del segle IX, famós per la seva tasca pacificadora entre les faccions carolíngies dividides. També per la seva contribució a la construcció d'esglésies i monestirs, inclosa la catedral de Hildesheim. 

Retrat d’un home amb barba i vestimenta religiosa de color vermell i daurat

Sant Alfred d'Hildesheim | Camara Oraciones Milagrosas para todos

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 15 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Alipi de Tagaste
  • Sant Simplicià de Milà
  • Santa María de l'Alba
