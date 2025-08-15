Logo e-noticies.cat
Home amb túnica vermella i mantell fosc sosté un bastó i té un halo sobre el cap en un paisatge natural amb muntanyes i arbres al fons
L'Església Catòlica recorda el 16 d'agost Sant Roc | Camara Wikipedia
SOCIETAT

Santoral d’avui, dissabte 16 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dissabte, 16 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda el patró dels gossos, els malalts i els pelegrins

per

Pilar G. Álvarez

Aquest dissabte, 16 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un pelegrí francès que va destacar per la seva dedicació als més febles.

Qui va ser Sant Roc, el sant més important de dissabte, 16 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Sant Roc, que va néixer a Montpeller, França, cap a l'any 1295. Era fill d'un governador i va quedar orfe als 20 anys. Llavors va vendre les seves possessions i va repartir els diners entre els pobres per després pelegrinar a Roma amb la intenció de visitar els santuaris.

Va recórrer Itàlia i es va dedicar a curar tots els infectats per la pesta. Va morir després de romandre un temps a la presó, acusat de ser espia i sense revelar qui era.

Escultura religiosa d’un home amb barret i capa decorada amb petxines sostenint un bastó adornat amb flors i un llaç blanc

Sant Roc és recordat per la seva vida de servei als malalts i la seva dedicació als més necessitats | Camara Ayuntamiento de Arganda del Rey

La tradició popular explica que Sant Roc curava molts malalts només fent sobre ells el senyal de la creu. Als qui morien ell mateix els feia la sepultura, ningú més s'atrevia a acostar-se als cadàvers per por de contagiar-se de la pesta.

La seva devoció es va estendre ràpidament des del segle XV i, des de Venècia, el culte va arribar fins al món germànic i als Països Baixos. El 1477, i mentre es produïa un episodi d'epidèmia de pesta, es va fundar a Venècia una confraria amb el seu nom. Es va dedicar a l'acollida d'afectats per la pesta i va ser coneguda com a Scuole di San Rocco.

Roc és un nom masculí d'origen alemany que significa 'crit de guerra'. Actualment, uns 4.987 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Roc.

Sant Esteve d'Hongria

Sant Esteve d'Hongria va ser el primer rei d'Hongria que va regnar a principis del segle XI. Va néixer com a pagà, però va ser batejat i es va convertir al cristianisme. Després va liderar la cristianització d'Hongria, país del qual és patró.

Pintura antiga d’un home amb barba i corona sobre fons daurat

Sant Esteve d'Hongria | Camara Religión Digital

Beata Petra de Sant Josep Pérez Florido

La beata Petra de Sant Josep Pérez Florido va ser una religiosa nascuda a Màlaga el 1845. Des de jove va sentir la necessitat d'ajudar els més necessitats. Va fundar la Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya i es va dedicar a la cura d'orfes i ancians desemparats.

Dona vestida amb hàbit religiós antic asseguda i mirant cap endavant

Beata Petra de Sant Josep Pérez Florido | Camara Misioneros Identes

Altres sants: el Santoral complet de dissabte, 16 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Santa Rosa Fan Hui
  • Santa Serena de Roma
  • Sant Armagil eremita
  • Sant Arsaci de Niconèdia
  • Santa Beatriz da Silva Meneses
