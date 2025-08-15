Santoral d’avui, dissabte 16 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dissabte, 16 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda el patró dels gossos, els malalts i els pelegrins
Aquest dissabte, 16 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un pelegrí francès que va destacar per la seva dedicació als més febles.
Qui va ser Sant Roc, el sant més important de dissabte, 16 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Sant Roc, que va néixer a Montpeller, França, cap a l'any 1295. Era fill d'un governador i va quedar orfe als 20 anys. Llavors va vendre les seves possessions i va repartir els diners entre els pobres per després pelegrinar a Roma amb la intenció de visitar els santuaris.
Va recórrer Itàlia i es va dedicar a curar tots els infectats per la pesta. Va morir després de romandre un temps a la presó, acusat de ser espia i sense revelar qui era.
La tradició popular explica que Sant Roc curava molts malalts només fent sobre ells el senyal de la creu. Als qui morien ell mateix els feia la sepultura, ningú més s'atrevia a acostar-se als cadàvers per por de contagiar-se de la pesta.
La seva devoció es va estendre ràpidament des del segle XV i, des de Venècia, el culte va arribar fins al món germànic i als Països Baixos. El 1477, i mentre es produïa un episodi d'epidèmia de pesta, es va fundar a Venècia una confraria amb el seu nom. Es va dedicar a l'acollida d'afectats per la pesta i va ser coneguda com a Scuole di San Rocco.
Roc és un nom masculí d'origen alemany que significa 'crit de guerra'. Actualment, uns 4.987 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Roc.
Sant Esteve d'Hongria
Sant Esteve d'Hongria va ser el primer rei d'Hongria que va regnar a principis del segle XI. Va néixer com a pagà, però va ser batejat i es va convertir al cristianisme. Després va liderar la cristianització d'Hongria, país del qual és patró.
Beata Petra de Sant Josep Pérez Florido
La beata Petra de Sant Josep Pérez Florido va ser una religiosa nascuda a Màlaga el 1845. Des de jove va sentir la necessitat d'ajudar els més necessitats. Va fundar la Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya i es va dedicar a la cura d'orfes i ancians desemparats.
Altres sants: el Santoral complet de dissabte, 16 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Santa Rosa Fan Hui
- Santa Serena de Roma
- Sant Armagil eremita
- Sant Arsaci de Niconèdia
- Santa Beatriz da Silva Meneses
