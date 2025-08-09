Preu de la llum avui, diumenge 10 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Consulta les tarifes de la llum per a avui, diumenge 10 d’agost, i optimitza el teu consum per estalviar en la teva pròxima factura
El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 10 d'agost de 2025, és de 55,45 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dissabte, parlem d'una petita baixada de 6,58 euros. Cal recordar que, en la jornada del 9 d'agost, el preu mitjà de l'electricitat se situava en 62,03 euros per MWh.
Sense dubte, en plena onada de calor, és una gran notícia per als consumidors, ja que és quan més es posa en marxa l'aire condicionat a casa. Segons les dades recollides per l'Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), avui el preu de la llum superarà els 100 euros per MWh durant diversos trams horaris. Tanmateix, també hi ha moltes franges en què el cost es mantindrà en valors negatius.
Preu de la llum avui, diumenge 10 d'agost de 2025, hora a hora
Aquest diumenge el preu de la llum es mantindrà força estable, cosa que no passava durant els darrers dies. Això sí, si penses fer servir molts electrodomèstics, evita la matinada i la nit, ja que en aquestes hores el preu de l'electricitat es dispararà.
La gran notícia és que, durant gran part del dia, especialment en la franja central, els preus seran molt més moderats. Un respir perfecte per posar rentadores, cuinar o carregar dispositius sense que la factura es dispari.
Així, de 12:00 a 13:00 hores, la llum assolirà el preu més barat del dia, que és de -1 euro. No obstant això, tindrà un preu pràcticament igual entre les 11:00 i les 12:00 hores, ja que costarà -0,99 euros. Encara que també cal destacar que, entre les 13:00 i les 17:00 hores, el cost de l'electricitat es mantindrà en valors negatius.
- 11:00 - 12:00: -0,99 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: -1 €/MWh.
- 14:00 - 16:00: -0,60 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: -0,50 €/MWh.
I quan serà més cara la llum aquest diumenge?
Com ja és habitual, durant la matinada i les últimes hores del dia és quan es concentren els preus més cars de tota la jornada. El preu més car del dia es donarà entre les 22:00 i les 23:00 hores, quan la llum costarà 136,87 euros. Un cost molt similar al que tindrà de 21:00 a 22:00 hores, que és de 130 euros.
- 00:00 - 01:00: 104,72 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 130 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 136,87 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 112,98 €/MWh.
Tot i que no són les úniques franges que cal evitar per poder estalviar en la factura de la llum. El cost de l'electricitat es manté alt de 23:00 a 00:00, quan costarà 112,98 euros. Un preu semblant al que tindrà de 00:00 a 01:00 hores, que serà de 104,72 euros.
