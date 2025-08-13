Preu de la llum avui, dijous 14 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta els preus de la llum per a aquest dijous, 14 d’agost, i aprofita els trams més barats per estalviar diners
El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 14 d'agost de 2025, és de 96,70 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una baixada de 4,5 euros. Recordem que, en la jornada del 13 d'agost, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 101,20 euros per MWh.
Una bona notícia per als consumidors, que també es veu reflectida en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el dijous el preu del MWh superarà els 149 euros. Ara bé, durant el tram més econòmic de tota la jornada el MWh tindrà un cost inferior als 41 euros.
Preu de la llum avui, dijous 14 d'agost de 2025, hora a hora
Una cosa molt cridanera sobre els preus de dijous és que hi haurà tan sols un moment del dia en què els preus baixaran. Es tracta de la tarda, que normalment ja sol tenir les franges més assequibles de tota la jornada. Per tant, els consumidors es veuran obligats a planificar molt bé el seu consum elèctric per aprofitar els preus més econòmics.
Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh se situarà en els 54,01 euros, encara que baixarà més. De 13:00 a 14:00 trobem el preu més econòmic de tot el dijous: 40,91 euros. Finalment, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh passarà a situar-se en els 54,9 euros.
- 11:00 - 12:00: 67,4 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: 54,01 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 40,91 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 54,9 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dijous?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, el cost del MWh oscil·larà entre els 101 i els 126 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un preu de 109,65 euros. Això sí, de 08:00 a 09:00 el preu baixarà amb força, fins a situar-se en els 99,31 euros per MWh.
- 00:00 - 01:00: 126,87 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 137,99 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 149,02 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 125,88 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00, el preu del MWh passarà a ser de 137,99 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem la tarifa més alta de tot el dijous: 149,02 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00, el MWh tindrà un cost de 125,88 euros.
