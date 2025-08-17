El Nadal resisteix la calor en aquest indret encantador amagat a Barcelona
Hi ha un espai únic a la ciutat comtal que manté encesa la màgia nadalenca els 365 dies de l'any, faci fred o calor
Tot i que la calor implacable d'agost envaeix els carrers del nostre país, existeix un lloc on la gran màgia de Nadal brilla els 365 dies de l'any. No és una fira temporal ni un esdeveniment que es desvaneix quan arriba gener. Es tracta d'un establiment on l'esperit festiu es respira en tot moment, sense importar la data.
Des de l'aparador, les decoracions i detalls nadalencs capten l'atenció de qui passa per davant. En travessar la porta, l'estranya sensació d'estar en un altre lloc s'intensifica, transportant tots els visitants de l'espai a una atmosfera plena d'encant nadalenc.
Käthe Wohlfahrt, un espai on els llums de Nadal estan permanentment encesos
Aquest refugi nadalenc es troba a la botiga alemanya Käthe Wohlfahrt, fundada el 1964 a Rothenburg ob der Tauber. Des de novembre de 2019, ocupa un local de 300 m² al cor del barri Gòtic de Barcelona, al carrer dels Banys Nous, 15, a un pas de Les Rambles. Està en un edifici històric acuradament restaurat per preservar-ne el caràcter original.
En entrar, s'accedeix a un món que evoca un pintoresc poble nadalenc bavarès. Un imponent avet de 4,5 metres, guarnit amb 1.250 peces de vidre i milers de llums, domina l'espai. A més, el personal, vestit amb vestits tradicionals alemanys, reforça la sensació d'haver viatjat a un altre lloc.
Un catàleg que va més enllà de la decoració
La botiga ofereix més de 6.300 articles artesanals relacionats amb Nadal: adorns de fusta, vidre bufat, trencanous, cremadors d'encens i figures de pessebre. Cada peça s'elabora amb cura, seguint tècniques tradicionals que en garanteixen la qualitat i l'originalitat.
Dins de les seves col·leccions exclusives, s'hi troben peces inspirades en Barcelona, amb referències a Gaudí, els taxis groc-negre, el caganer i la Moreneta. Aquests productes converteixen Käthe Wohlfahrt en un pont cultural entre la tradició de Nadal alemanya i l'essència catalana.
Montse Escribano, gerent de la botiga a Barcelona, va començar la seva carrera a Käthe Wohlfahrt treballant en una de les seves botigues a Alemanya. Un dia, li van oferir l'oportunitat d'obrir una botiga a Barcelona, cosa que va acceptar sense dubtar. Abans del seu trasllat, li van demanar que suggerís productes per a la botiga catalana.
Va ser aleshores quan Montse va proposar incloure el caganer, una figura típica dels pessebres catalans. La reacció dels seus companys alemanys va ser de total sorpresa, ja que no podien imaginar que un personatge així tingués cabuda en una escena nadalenca. Avui, el caganer és un dels productes més venuts i fotografiats de la botiga.
Una experiència festiva en qualsevol estació
Fins i tot els dies més calorosos d'estiu, la botiga manté un aire fresc i acollidor. La seva decoració i llums suaus creen un ambient que convida a quedar-s'hi més temps, mentre la música de Nadal de fons fa que s'oblidi la calor que crema a l'exterior.
Montse Escribano explica que el seu públic és molt divers: des de turistes que busquen un record únic fins a barcelonins que hi tornen sovint per afegir un nou adorn a la seva col·lecció. Molts asseguren que entrar a la botiga és com fer un petit viatge sense sortir de la ciutat.
Visitar Käthe Wohlfahrt és molt més que comprar decoracions de Nadal. És submergir-se en un espai on la tradició i el disseny es fusionen per recrear l'esperit nadalenc tot l'any. Amb presència a diverses ciutats del món, la botiga de Barcelona s'ha convertit en un referent únic a Espanya.
Cada figura i adorn explica una història: des dels tallers artesanals que els fabriquen fins a les tradicions locals que inspiren els seus dissenys. El resultat és una experiència que barreja nostàlgia, art i tradició, en un ambient que convida a tornar-hi, sense importar l'estació.
