Retrat d’un home amb vestimenta religiosa sostenint un crucifix i un cor vermell amb una creu i lletres daurades sobre un fons verd.
L'Església Catòlica recorda el 19 d'agost sant Joan Eudes | Camara Uniminuto
SOCIETAT

Santoral d’avui, dimarts 19 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?

Dimarts, 19 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un sacerdot francès patró dels missioners

per

Pilar G. Álvarez

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment l'iniciador del culte litúrgic dels Cors de Jesús i de María.

Qui va ser Sant Joan Eudes, el sant més important del dimarts, 19 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Joan Eudes, que va néixer a França el 1601. Després de finalitzar els seus estudis de secundària i teològics, va entrar a la Congregació de l'Oratori de França.

Ordenat sacerdot, torna a la seva Normandia natal. En aquella època, d'acord amb el Concili de Trento, l'Església comença a crear seminaris.

Un grup d’homes vestits amb túniques fosques està reunit en actitud d’oració davant d’un altar, mentre algunes dones observen al fons.

Sant Joan Eudes és el fundador de l'Orde dels Pares Eudistes | Camara Radio Stella Maris

Temps més tard, va fundar a Caen l'Orde de Nostra Senyora de la Caritat, destinada a acollir prostitutes en albergs estesos per tot el món.

Va crear, a més, una societat de sacerdots consagrats a la formació de seminaristes i de predicacions populars. Es tractava de la Congregació de Jesús i María, anomenats familiarment Pares Eudistes.

El sant, iniciador del culte litúrgic dels Cors de Jesús i de María, és també un dels grans mestres de l'escola francesa d'espiritualitat del segle XVII. A ell es deu un conjunt d'obres de les quals diverses continuen sent editades.

Al segle XVIII, els Eudistes van combatre el jansenisme. El seu orde va ser suprimit en temps de la Revolució Francesa, però reconstituït el 1826. Tot i que la seva casa mare és a Roma, els Eudistes són presents a Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.

Joan és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'el fidel a Déu'. Aquest dia, uns 311.534 homes podrien commemorar el seu sant gràcies a Sant Joan Eudes, encara que tradicionalment se celebra el 24 de juny.

Sant Bartomeu de Simero

Sant Bartomeu de Simero va ser un abat del segle XII nascut a Calàbria, Itàlia. Fundador d'un monestir per a la comunitat grega, va organitzar també la vida monàstica dels monjos orientals a Itàlia. Va desenvolupar la seva faceta com a escriptor ascètic i va cercar privilegis per a la seva comunitat, arribant a viatjar a Roma i a Constantinoble.

Una imatge d'una icona religiosa que mostra un home amb barba i cabell castany, vestit amb una túnica blava i un mantell vermell, sostenint una creu negra a la mà esquerra; a la cantonada superior dreta, hi ha una representació de la Mare de Déu amb el Nen Jesús als braços, i al voltant de la icona hi ha inscripcions en grec.

Sant Bartomeu de Simero | Camara Hagiopedia

Sant Ezequiel Moreno Díaz

Sant Ezequiel Moreno Díaz va ser un bisbe i missioner espanyol de l'Orde d'Agustins Recol·lectes que va viure al segle XIX. Va realitzar una important tasca missionera a Filipines i Colòmbia, on va restaurar la presència de l'orde i va exercir com a bisbe de Pasto. És venerat com a patró dels malalts de càncer, malaltia que va patir en primera persona.

Pintura d’un home amb barba i túnica fosca que porta un halo i un collaret amb creu sobre fons blau

Sant Ezequiel Moreno Díaz | Camara Diócesis de Piedras Negras

Altres sants: el Santoral complet del dimarts 19 d'agost:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Andreu de Cilícia i companys
  • Sant Bertulf de Bobbio
  • Sant Calmini
