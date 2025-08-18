Santoral d’avui, dimarts 19 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?
Dimarts, 19 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un sacerdot francès patró dels missioners
Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment l'iniciador del culte litúrgic dels Cors de Jesús i de María.
Qui va ser Sant Joan Eudes, el sant més important del dimarts, 19 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Joan Eudes, que va néixer a França el 1601. Després de finalitzar els seus estudis de secundària i teològics, va entrar a la Congregació de l'Oratori de França.
Ordenat sacerdot, torna a la seva Normandia natal. En aquella època, d'acord amb el Concili de Trento, l'Església comença a crear seminaris.
Temps més tard, va fundar a Caen l'Orde de Nostra Senyora de la Caritat, destinada a acollir prostitutes en albergs estesos per tot el món.
Va crear, a més, una societat de sacerdots consagrats a la formació de seminaristes i de predicacions populars. Es tractava de la Congregació de Jesús i María, anomenats familiarment Pares Eudistes.
El sant, iniciador del culte litúrgic dels Cors de Jesús i de María, és també un dels grans mestres de l'escola francesa d'espiritualitat del segle XVII. A ell es deu un conjunt d'obres de les quals diverses continuen sent editades.
Al segle XVIII, els Eudistes van combatre el jansenisme. El seu orde va ser suprimit en temps de la Revolució Francesa, però reconstituït el 1826. Tot i que la seva casa mare és a Roma, els Eudistes són presents a Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.
Joan és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'el fidel a Déu'. Aquest dia, uns 311.534 homes podrien commemorar el seu sant gràcies a Sant Joan Eudes, encara que tradicionalment se celebra el 24 de juny.
Sant Bartomeu de Simero
Sant Bartomeu de Simero va ser un abat del segle XII nascut a Calàbria, Itàlia. Fundador d'un monestir per a la comunitat grega, va organitzar també la vida monàstica dels monjos orientals a Itàlia. Va desenvolupar la seva faceta com a escriptor ascètic i va cercar privilegis per a la seva comunitat, arribant a viatjar a Roma i a Constantinoble.
Sant Ezequiel Moreno Díaz
Sant Ezequiel Moreno Díaz va ser un bisbe i missioner espanyol de l'Orde d'Agustins Recol·lectes que va viure al segle XIX. Va realitzar una important tasca missionera a Filipines i Colòmbia, on va restaurar la presència de l'orde i va exercir com a bisbe de Pasto. És venerat com a patró dels malalts de càncer, malaltia que va patir en primera persona.
Altres sants: el Santoral complet del dimarts 19 d'agost:
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Andreu de Cilícia i companys
- Sant Bertulf de Bobbio
- Sant Calmini
