Precio de la luz hoy, jueves 14 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este jueves, 14 de agosto de 2025, es de 96,70 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del miércoles, hablamos de una bajada de 4,5 euros. Recordemos que, en la jornada del 13 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 101,20 euros por MW/h.

Una buena noticia para los consumidores, que también se ve reflejada en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara de todo el jueves el precio del MW/h superará los 149 euros. En cambio, durante el tramo más económico de toda la jornada el MW/h tendrá un coste inferior a los 41 euros.

Precio de la luz hoy, jueves 14 de agosto de 2025, hora a hora

Algo muy llamativo sobre los precios del jueves es que habrá tan solo un momento del día en el que los precios bajarán. Se trata de la tarde, que normalmente ya suele tener las franjas más asequibles de toda la jornada. Por tanto, los consumidores se verán obligados a planificar muy bien su consumo eléctrico para aprovechar los precios más económicos.

Así, de 12:00 a 13:00 el precio del MW/h se situará en los 54,01 euros, aunque bajará más. De 13:00 a 14:00 encontramos el precio más económico de todo el jueves: 40,91 euros. Por último, de 14:00 a 15:00 el precio del MW/h pasará a situarse en los 54,9 euros.

11:00 - 12:00: 67,4 €/MWh.

12:00 - 13:00: 54,01 €/MWh.

13:00 - 14:00: 40,91 €/MWh.

14:00 - 15:00: 54,9 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el jueves?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, el coste del MW/h oscilará entre los 101 y los 126 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h pasará a tener un precio de 109,65 euros. Eso sí, de 08:00 a 09:00 el precio bajará con ganas, hasta situarse en los 99,31 euros por MW/h.

00:00 - 01:00: 126,87 €/MWh.

20:00 - 21:00: 137,99 €/MWh.

21:00 - 22:00: 149,02 €/MWh.

22:00 - 23:00: 125,88 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00, el precio del MW/h pasará a ser de 137,99 euros. Entre las 21:00 y las 22:00 tendremos la tarifa más alta de todo el jueves: 149,02 euros por MW/h. Finalmente, de 22:00 a 23:00, el MW/h tendrá un coste de 125,88 euros.