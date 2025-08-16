Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Vista d’una ciutat al capvespre amb un requadre que mostra una església envoltada d’arbres i una silueta de Catalunya amb franges vermelles i grogues
Aquest poble a prop de Barcelona té platges tranquil·les i amb molt d'encant | Camara Instagram, elxeneize, Art illustration's Images, Fahrul Saputra, @cabrerademar_cat
SOCIETAT

El poble a menys de 30 minuts de Barcelona amb un encant especial: platges precioses

Aquest racó del Maresme combina platges tranquil·les, rutes amb vistes al Mediterrani i un valuós llegat històric

per

Redacció

L'estiu avança i les escapades a la costa es converteixen en el pla estrella. Les platges properes a Barcelona s'omplen de banyistes a la recerca de sol i mar, però encara queden racons tranquils que conserven un encant especial. Són llocs on la sorra daurada es barreja amb història i natura.

En un dels valls oberts al litoral del Maresme s'amaga un destí que combina a la perfecció mar i muntanya. Un lloc on el Mediterrani banya extenses platges i, a pocs minuts, camins porten fins a miradors amb vistes úniques. Allà, el ritme és pausat i l'ambient, acollidor.

Vista aèria d’un poble envoltat de vegetació i camps verds en un dia assolellat

Vista aèria de Cabrera de Mar | Camara Ajuntament de Cabrera de Mar

Es tracta d'un petit municipi de poc més de 5000 habitants que ha sabut preservar la seva essència. El visitant hi troba tranquil·litat, però també una gran riquesa patrimonial i cultural que convida a quedar-s'hi més d'un dia.

Mar i muntanya en un mateix lloc

Entre Vilassar de Mar i Mataró es troba Cabrera de Mar, a menys de mitja hora de Barcelona. El seu centre se situa a 2,5 km del mar. En aquest municipi es gaudeix tant de la brisa marina com de la proximitat del Parc de la Serralada Litoral.

La costa de Cabrera de Mar ofereix diversos racons per gaudir del Mediterrani. La platja del Molí és la més coneguda: àmplia, de sorra daurada i aigües clares, perfecta per nedar o relaxar-se sota el sol. La platja de Cabrera destaca per la seva amplitud i fàcil accés, ideal per passejar i gaudir del mar.

Platja de sorra clara amb algunes persones assegudes, mar blau i roques en primer pla

Platja del Molí, a Cabrera de Mar, de sorra daurada i aigües clares | Camara Ajuntament de Cabrera de Mar

A l'extrem sud, a prop del port de Mataró, es troben trams de costa menys concorreguts. Aquests conviden a passejar vora el mar o practicar esports nàutics. Totes elles compten amb fàcil accés des del centre del municipi i conserven un ambient relaxat, ideal per a qui prefereix platges netes i sense massificació.

Passarel·la de fusta sobre la sorra que condueix a la vora del mar, amb papereres verdes i algunes persones gaudint de la platja.

Platja de Cabrera, ideal per passejar i gaudir del mar | Camara Ajuntament de Cabrera de Mar

A pocs passos de la platja, els carrers del poble porten a rutes de senderisme i cicloturisme. Una de les més populars puja fins al Castell de Burriac, situat a 401 metres d'altitud, des d'on es contempla tot el litoral. Aquest castell és un símbol d'identitat per a Cabrera de Mar.

Vista aèria d’un castell medieval en ruïnes situat al cim d’un turó envoltat de vegetació i amb un poble al fons

El castell de Burriac, mirador emblemàtic del Maresme a 401 metres d'altitud | Camara Ajuntament de Cabrera de Mar

Tresors culturals que no et pots perdre

A més del Castell de Burriac, aquest municipi sorprèn amb altres tresors. Al bell mig del nucli urbà es conserven restes de viles romanes i termes, testimonis de la importància de la zona a l'època imperial. El jaciment de Can Benet i el de Ca l’Arnau són dues parades obligatòries per als aficionats a l'arqueologia.

Ruïnes arqueològiques amb estructures de pedra i maó parcialment enterrades a la terra

Jaciment de Ca l'Arnau, lloc d'interès arqueològic | Camara Ajuntament de Cabrera de Mar

El seu centre històric acull cases senyorials i edificis modernistes que expliquen l'evolució del poble. L'església parroquial de Sant Feliu, amb orígens medievals, és un altre dels seus símbols. Les masies que esquitxen el territori mostren la relació històrica entre agricultura i vida local.

Església antiga de parets color beix amb un campanar i arbres petits a la vorera davant de l’edifici

Església parroquial de Sant Feliu | Camara Diputació de Barcelona

La localitat també forma part de la Ruta del Vi DO Alella. Les seves vinyes properes conviden a degustar vins de producció limitada, maridats amb gastronomia típica catalana.

Un destí per a tot l'any

Tot i que l'estiu és la temporada més popular, aquest racó del Maresme mereix una visita en qualsevol època. El seu clima suau permet gaudir de platges, rutes i activitats a l'aire lliure durant tot l'any.

Desfilada festiva en un carrer amb un gran ninot de rei i persones disfressades envoltades d’una multitud

La Festa Major de Cabrera de Mar, Sant Feliu | Camara Ajuntament de Cabrera de Mar

Esdeveniments culturals, festes majors i mercats artesanals donen vida als seus carrers. I la seva proximitat a Barcelona el converteix en una escapada ideal per a un dia o un cap de setmana.

Cabrera de Mar combina mar, muntanya, història i tranquil·litat en un mateix lloc. Un destí proper i ple de racons per descobrir, perfecte per a qui vol gaudir del millor del Mediterrani sense allunyar-se massa de la ciutat.

➡️ Societat

Més notícies: