El poble a menys de 30 minuts de Barcelona amb un encant especial: platges precioses
Aquest racó del Maresme combina platges tranquil·les, rutes amb vistes al Mediterrani i un valuós llegat històric
L'estiu avança i les escapades a la costa es converteixen en el pla estrella. Les platges properes a Barcelona s'omplen de banyistes a la recerca de sol i mar, però encara queden racons tranquils que conserven un encant especial. Són llocs on la sorra daurada es barreja amb història i natura.
En un dels valls oberts al litoral del Maresme s'amaga un destí que combina a la perfecció mar i muntanya. Un lloc on el Mediterrani banya extenses platges i, a pocs minuts, camins porten fins a miradors amb vistes úniques. Allà, el ritme és pausat i l'ambient, acollidor.
Es tracta d'un petit municipi de poc més de 5000 habitants que ha sabut preservar la seva essència. El visitant hi troba tranquil·litat, però també una gran riquesa patrimonial i cultural que convida a quedar-s'hi més d'un dia.
Mar i muntanya en un mateix lloc
Entre Vilassar de Mar i Mataró es troba Cabrera de Mar, a menys de mitja hora de Barcelona. El seu centre se situa a 2,5 km del mar. En aquest municipi es gaudeix tant de la brisa marina com de la proximitat del Parc de la Serralada Litoral.
La costa de Cabrera de Mar ofereix diversos racons per gaudir del Mediterrani. La platja del Molí és la més coneguda: àmplia, de sorra daurada i aigües clares, perfecta per nedar o relaxar-se sota el sol. La platja de Cabrera destaca per la seva amplitud i fàcil accés, ideal per passejar i gaudir del mar.
A l'extrem sud, a prop del port de Mataró, es troben trams de costa menys concorreguts. Aquests conviden a passejar vora el mar o practicar esports nàutics. Totes elles compten amb fàcil accés des del centre del municipi i conserven un ambient relaxat, ideal per a qui prefereix platges netes i sense massificació.
A pocs passos de la platja, els carrers del poble porten a rutes de senderisme i cicloturisme. Una de les més populars puja fins al Castell de Burriac, situat a 401 metres d'altitud, des d'on es contempla tot el litoral. Aquest castell és un símbol d'identitat per a Cabrera de Mar.
Tresors culturals que no et pots perdre
A més del Castell de Burriac, aquest municipi sorprèn amb altres tresors. Al bell mig del nucli urbà es conserven restes de viles romanes i termes, testimonis de la importància de la zona a l'època imperial. El jaciment de Can Benet i el de Ca l’Arnau són dues parades obligatòries per als aficionats a l'arqueologia.
El seu centre històric acull cases senyorials i edificis modernistes que expliquen l'evolució del poble. L'església parroquial de Sant Feliu, amb orígens medievals, és un altre dels seus símbols. Les masies que esquitxen el territori mostren la relació històrica entre agricultura i vida local.
La localitat també forma part de la Ruta del Vi DO Alella. Les seves vinyes properes conviden a degustar vins de producció limitada, maridats amb gastronomia típica catalana.
Un destí per a tot l'any
Tot i que l'estiu és la temporada més popular, aquest racó del Maresme mereix una visita en qualsevol època. El seu clima suau permet gaudir de platges, rutes i activitats a l'aire lliure durant tot l'any.
Esdeveniments culturals, festes majors i mercats artesanals donen vida als seus carrers. I la seva proximitat a Barcelona el converteix en una escapada ideal per a un dia o un cap de setmana.
Cabrera de Mar combina mar, muntanya, història i tranquil·litat en un mateix lloc. Un destí proper i ple de racons per descobrir, perfecte per a qui vol gaudir del millor del Mediterrani sense allunyar-se massa de la ciutat.
