Les 5 millors ciutats de Catalunya per veure l’eclipsi de sol del proper 2026
Les localitats catalanes que ofereixen les millors condicions per gaudir de l’eclipsi de sol que es veurà el 2026
Els fenòmens astronòmics sempre atreuen l'atenció de milions de persones arreu del món. Tanmateix, no tots els esdeveniments tenen la mateixa magnitud ni es poden observar des de qualsevol lloc. Per això, l'elecció del lloc per contemplar un eclipsi solar és clau per viure l'experiència completa.
El 12 d'agost de 2026 tindrà lloc un dels eclipsis solars totals més esperats a Catalunya i es podrà observar cap a les 20:30 de la tarda, segons la ubicació. Aquest esdeveniment permetrà a qui estigui a la franja de totalitat veure com la Lluna cobreix el Sol, provocant un enfosquiment total durant uns minuts. En altres zones es percebrà de manera parcial, però només dins de la banda de totalitat es podrà apreciar el fenomen en tot el seu esplendor.
Ciutats ideals per contemplar l'eclipsi a Catalunya
Reus destaca com una de les localitzacions privilegiades per veure l'eclipsi total. Aquesta ciutat ofereix una bona altitud sobre el nivell del mar i un horitzó clar cap a l'oest, quelcom fonamental per apreciar el fenomen, ja que el Sol estarà molt baix. A més, la seva infraestructura permet accedir fàcilment a espais oberts on la visió no es veurà obstaculitzada per edificis o vegetació.
Tarragona és una altra de les opcions recomanades. Situada a prop de la costa mediterrània, ofereix paisatges oberts i la possibilitat de combinar l'observació astronòmica amb activitats culturals i turístiques. A Tarragona, l'eclipsi es podrà veure amb gran claredat i el descens progressiu de la llum crearà un ambient singular a la ciutat.
D'altra banda, en alguns pobles de Lleida també es podran gaudir d'excel·lents vistes de l'eclipsi. La combinació de cels clars i la ubicació en planes obertes facilita una visió clara del fenomen. De la mateixa manera, Tortosa, situada al costat del riu Ebre, ofereix un entorn natural amb vistes clares i un atractiu històric que la fan ideal per viure aquesta experiència.
Més opcions per gaudir de l'eclipsi total
Móra d’Ebre completa la llista de ciutats catalanes ideals per observar l'eclipsi total. Aquest petit municipi ofereix una vista privilegiada del cel en direcció oest, lliure d'obstacles que puguin impedir la visió del fenomen. La seva ubicació a l'interior de Catalunya també facilita un accés còmode per a qui es desplaci des d'altres zones.
Cal recordar que per contemplar l'eclipsi és imprescindible comptar amb ulleres especials o filtres solars homologats per protegir la vista durant la fase parcial. Només en el breu instant de la totalitat es podran retirar per observar l'halo solar i la corona que apareixen al voltant de la Lluna. Finalment, es recomana triar un lloc amb bona visibilitat cap a l'oest, atès que l'eclipsi tindrà lloc poc abans de la posta del Sol.
En definitiva, aquestes cinc ciutats catalanes reuneixen les condicions necessàries per gaudir de l'eclipsi solar total del 2026. Triar qualsevol d'elles garantirà una experiència inoblidable, sempre que es tingui en compte l'hora, la protecció ocular i un lloc clar. El proper 12 d'agost serà un dia per mirar al cel i deixar-se sorprendre per un dels grans espectacles naturals.
