Aquesta és la recepta de Maria Nicolau ideal per a aquest hivern: fàcil i deliciosa

Maria Nicolau és una cuinera catalana que sap bé com conquerir els amants de la bona gastronomia. En aquesta ocasió, la xef posa sobre la taula l'opció d'un plat contundent, casolà i deliciós. Pot semblar complicat, però ella mateixa s'encarrega de demostrar que la bona cuina no ha d'estar renyida amb la facilitat.

Es tracta d'un pollastre amb escamarlans versionat de manera casolana. Una recepta perfecta per als dies freds d'hivern, ideal per compartir en reunions familiars o celebracions especials. Maria Nicolau explica com preparar aquesta recepta, que encara que és un plat festiu, es pot fer utilitzant ingredients que tinguem a casa.

Encara que en la recepta tradicional s'utilitzen escamarlans, la cuinera l'adapta amb llagostins. El que demostra que sempre es pot jugar amb els ingredients segons el que tinguem disponible. Fins i tot, si no tens llagostins, els pots substituir per gambes o qualsevol altre marisc que prefereixis.

Maria Nicolau detalla tots els ingredients per a una recepta d'èxit

Els ingredients per a aquesta recepta són els següents:

Conill

Pollastre

Llagostins

Ceba

Tomàquet

Brandi

Fumet de peix

Galetes

Ametlles

Alls

Xocolata (negra)

Vi ranci

Farina

Oli

Sal

El primer pas de l'elaboració consisteix a preparar la carn, en aquest cas pollastre i conill. Maria Nicolau recomana enfarinar-la lleugerament i daurar-la en oli calent. No és necessari que quedi completament cuita per dins, només que adquireixi un color daurat per fora.

En el mateix oli, es dauren els llagostins, però cal tenir cura de no passar-se en la cocció, ja que es fan molt de pressa. A continuació, Maria Nicolau passa al sofregit, la base fonamental de moltes receptes de la cuina catalana. S'afegeix ceba i tomàquet a la cassola, i es deixa cuinar fins que adquireixin un to daurat.

En la seva versió casolana aprofita els tomàquets sobrants d'altres plats, però també es poden utilitzar tomàquets frescos ratllats. Un cop cuit el sofregit, s'afegeix una mica de farina per espessir la mescla i s'incorpora un raig de brandi. Es deixa reduir durant uns minuts fins que la mescla espesseixi una mica, abans d'afegir el fumet de peix.

Els últims passos per aconseguir l'èxit de Maria Nicolau

Un cop el sofregit està llest, es tritura i es cola abans de tornar a posar la carn a la cassola. El següent pas és deixar cuinar a foc baix durant una llarga estona perquè la carn s'impregni bé dels sabors. Mentrestant, és el moment de preparar la picada, que li donarà el toc final al guisat.

Maria Nicolau tritura xocolata negra, fruits secs, galetes i una mica de vi ranci amb una mica del brou de la cassola. Aquest suquet calent ajuda al fet que la xocolata es fongui bé i s'integri perfectament en el guisat. S'afegeix la picada a la cassola i es deixa cuinar 10 minuts més.

Si tens paciència, pots deixar reposar el guisat fins a l'endemà, el que potenciarà encara més els sabors. Aquest pollastre amb escamarlans adaptat per Maria Nicolau és una recepta reconfortant, saborosa i fàcil de fer. Ideal per compartir en un àpat familiar, aquest plat combina la senzillesa amb la riquesa de sabors, perfecte per a aquest hivern.