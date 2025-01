Orange treu de polleguera els seus clients, que se senten indefensos: 'Són la pitjor empresa'

Orange està acumulant una gran quantitat de queixes per part dels seus clients. L'última arriba de la mà d'Inacio Baldovino. És un usuari de la companyia que s'ha sentit completament indefens després de patir diversos problemes amb el servei.

Ens fa arribar a la redacció d'E-Noticies la seva experiència amb l'operador. Denuncia que, des del 9 de gener de 2025, porta més d'11 dies sense internet per fibra a casa seva. La situació és preocupant, ja que no ha rebut una solució efectiva per part d'Orange.

Malgrat que l'operador li va indicar que el problema és "zonal" i que tenen fins a 14 dies per solucionar-lo, considera que això és només una excusa. "Tots sabem que no ho faran a temps", afirma. Per a ell, la companyia s'ha guanyat la fama de ser "els reis del mal servei al client".

Aquesta situació és només un dels diversos problemes que ha tingut amb Orange en els últims temps. Després d'aquest incident, va intentar canviar d'operador i es preparava per deixar la companyia. No obstant això, va descobrir que l'empresa li havia imposat una permanència "totalment inventada".

L'usuari explica que sabia que tenia un contracte de permanència en la línia mòbil per la compra d'una PS5 a terminis. Però no entenia per què li van afegir una nova permanència. Es mostra resignat i confessa que no li quedarà més remei que esperar que acabi aquest període.

Més problemes amb Orange

Un altre dels problemes que ha patit Baldovino amb Orange es remunta a gener de 2024. Va detectar una factura inusitadament alta en què va trobar diverses subscripcions a pàgines de jocs que no havia contractat. Relata que les subscripcions van ser realitzades des del telèfon de la seva esposa, encara que a casa seva no hi ha nens ni persones que utilitzin aquests serveis.

Això li fa sospitar que es tracta d'un frau. Va poder cancel·lar les subscripcions i activar l'opció de bloqueig de càrrecs. No obstant això, quan va sol·licitar el reemborsament d'aquests càrrecs, Orange va denegar la seva petició.

Baldovino considera que, com a empresa, Orange té la responsabilitat de protegir els seus usuaris de fraus. I hauria d'haver-se fet càrrec d'aquests despeses.

La frustració amb la companyia és palpable. En la seva opinió, la companyia no té cap interès en el benestar dels seus clients. "Són sincerament la pitjor empresa amb la qual m'he creuat a la vida", conclou en la seva queixa.

Cada cop més queixes a Orange

Aquest tipus d'experiències no són aïllades. Cada cop més usuaris d'Orange expressen el seu malestar per la manca de resposta.

Sobretot davant problemes tècnics, la gestió inadequada dels seus serveis i la negativa a assumir responsabilitats quan ocorren fraus. El cas d'aquest usuari és un bon exemple d'això.

Si ets client de l'operador i has experimentat problemes similars, has de saber que no estàs sol. Les queixes sobre el servei al client, els problemes tècnics i la gestió de fraus s'estan acumulant. El que obliga molts a canviar-se d'operador.