Preu de la llum avui, dimarts 21 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 21 de gener de 2025, és de 140,60 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una lleugera baixada, de 4,32 euros. I tot perquè, en la jornada del 20 de gener de 2025, la tarifa mitjana de llum era de 144,92 euros per MW/h.

No parlem, doncs, d'un dia amb tarifes molt econòmiques, cosa que també reflecteixen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dimarts, el MW/h tindrà un preu superior als 164 euros. Però és que ni tan sols en la franja més barata no baixarem dels 115 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimarts 21 de gener de 2025, hora a hora

Un altre detall que caldria destacar és que no trobarem grans diferències entre els preus per hora. Com a molt, podem parlar de dues franges, de matinada i a la tarda, en què els preus baixaran una mica. De totes maneres, els consumidors hauran de planificar molt bé el seu consum de llum, si volen estalviar aquest dimarts.

Així, de 02:00 a 03:00 el MW/h tindrà un preu de 124,35 euros, encara que baixarà a 117,05 euros de 03:00 a 04:00. Entre les 04:00 i les 05:00 trobem el preu més barat del dia: 115,30 euros per MW/h. Durant el dia, pots aprofitar la franja de 14:00 a 15:00 (135,5 euros per MW/h) i de 15:00 a 16:00 (135,53 euros per MW/h).

02:00 - 03:00: 124,35 € /MWh

03:00 - 04:00: 117,05 € /MWh

04:00 - 05:00: 115,30 € /MWh

05:00 - 06:00: 123,83 € /MWh

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Sobre les tarifes més cares, al matí hauries de revisar el teu consum de 08:00 a 09:00, quan el MW/h costarà 160 euros. De 09:00 a 10:00 el preu se situarà en els 155,1 euros per MW/h, encara que baixarà a 147,78 euros de 10:00 a 11:00. En general, a partir d'aquí els preus es mantindran en valors força alts.

08:00 - 09:00: 160 € /MWh

09:00 - 10:00: 155,1 € /MWh

19:00 - 20:00: 164,22 € /MWh

20:00 - 21:00: 159,5 € /MWh

Entre les 19:00 i les 20:00 trobarem la tarifa més cara de tot el dimarts: 164,22 euros per MW/h. De 20:00 a 21:00 el preu del MW/h serà de 159,5 euros, i a partir d'aquí seguirà baixant. De fet, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà de 147,08 euros.