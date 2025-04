Doctor Jaimes, neuròleg especialista en son: ‘Quan una persona no pot dormir…’

L'insomni és un problema comú que afecta milions de persones arreu del món. Ha de ser realment desesperant no poder dormir i, per tant, no poder descansar. Per això hi ha especialistes del son que tenen els consells perfectes per fer que el procés de dormir sigui molt més senzill i plaent.

I és que, moltes vegades, la solució no està a forçar el son, sinó a entendre la seva naturalesa. Així ho explica el doctor Jaimes, especialista en son, qui recomana a aquells que no poden dormir que evitin quedar-se al llit lluitant contra l'insomni. En el seu lloc, aconsella que s'aixequin i esperin que el son arribi de manera natural.

"El son no és un acte voluntari. Com més intentem obligar-nos a dormir, més difícil es torna. El cos necessita entrar en un estat de relaxació per permetre que el son arribi de forma natural", explica el doctor.

"Si després de 20 o 30 minuts al llit no aconseguim adormir-nos, el millor és aixecar-se. Fer una activitat relaxant en un ambient tènue i tornar al llit quan se senti son", explica el doctor Jaimes. Segons diversos estudis, quan una persona es queda al llit intentant adormir-se, el cervell comença a associar l'espai amb frustració i ansietat.

La recomanació del doctor Jaimes

Una situació angoixosa al llit pot generar un cercle viciós en què, nit rere nit, es torna més difícil agafar el son. Per això, el doctor Jaimes recomana que, si l'insomni persisteix, és preferible fer activitats tranquil·les. Llegir un llibre amb llum tènue, escoltar música relaxant o practicar exercicis de respiració poden ser bones estratègies.

Tanmateix, adverteix sobre l'ús de pantalles electròniques, ja que la llum blava dels dispositius mòbils pot inhibir la producció de melatonina, l'hormona del son. El son és una funció biològica essencial per a la salut i el benestar general. En els adults, es recomana entre set i nou hores de son per nit per a un adequat funcionament cognitiu i físic.

La manca de son pot afectar la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. A més d'augmentar el risc de malalties com la hipertensió, la diabetis i l'obesitat. El doctor Jaimes també assenyala que una higiene del son adequada és clau per millorar la qualitat del descans.

Això inclou mantenir horaris regulars per anar a dormir i despertar-se, evitar el consum de cafeïna i menjars pesats abans de dormir. Així com crear un ambient propici per al descans, amb una temperatura agradable i mínima exposició a la llum. Sens dubte, tots són consells que alguna vegada haurem sentit, però que, en moments de desesperació, és bo recuperar.

La lluita contra l'insomni

"El més important és recordar que el son és un procés natural. Hem de donar-li les condicions perquè es produeixi sense pressionar-nos. La clau està en la paciència i en els bons hàbits", conclou el doctor Jaimes.

Així doncs, si no poder dormir és un dels teus problemes, ja saps que pots consultar a metges especialistes. Potser agafar les noves rutines et resulta difícil, però tot és per una bona causa. En definitiva, tothom vol arribar al llit i dormir com un nen petit.