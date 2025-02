Confirmada la gran notícia d'Orange: els clients respiren tranquils i ho aplaudeixen

Orange ha llançat una de les iniciatives més innovadores dels últims temps en el camp de les telecomunicacions. En col·laboració amb l'Ajuntament de Madrid, l'operadora ha estrenat la primera xarxa privada 5G SA. Es tracta d'una iniciativa que promet transformar la manera en què es gestionen les emergències a la ciutat.

Aquesta xarxa d'última generació es destinarà exclusivament als serveis públics d'emergència. El que suposa un pas essencial per a la digitalització de les comunicacions crítiques en els serveis essencials.

Un avanç molt important d'Orange en l'àmbit de les emergències

La xarxa privada 5G SA d'Orange està dissenyada per oferir una connexió d'alta qualitat i màxima velocitat. A més, permetrà als serveis d'emergència de Madrid comptar amb una infraestructura més fiable i eficient.

El que millorarà notablement la comunicació en situacions de crisi. Ja sigui en un terratrèmol, un desastre natural, un incendi forestal o un accident greu. Aquesta xarxa 5G garantirà que els Cossos de Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid puguin operar amb una major fiabilitat.

L'objectiu és que puguin coordinar-se de manera més efectiva i respondre amb major rapidesa davant qualsevol tipus d'emergència.

Madrid és tot un referent

Aquest projecte col·loca Madrid en una posició destacada com a referent europeu en l'adopció de xarxes privades 5G SA per a serveis públics. La capital espanyola s'uneix així a altres ciutats pioneres com Estocolm, Torí o Berlín. Aquestes ja han començat a implementar xarxes privades 5G per millorar els seus serveis d'emergència.

Gràcies a aquesta nova infraestructura, Madrid es consolida com una de les ciutats més avançades pel que fa a digitalització de les comunicacions d'emergència. Suposa un pas important en el camí cap a la modernització dels serveis públics.

La tecnologia 5G SA d'Orange té molts avantatges que milloraran l'operativitat dels serveis d'emergència. Una de les principals característiques d'aquesta xarxa és la seva baixa latència, el que permet una comunicació en temps real sense interrupcions.

A més, la seva alta capacitat de transferència de dades permetrà que els equips d'emergència puguin compartir informació en temps real. De manera molt més ràpida i segura, com imatges, vídeos o dades mèdiques. Això és especialment important en situacions on la rapidesa de la informació pot marcar la diferència entre salvar o no una vida.

Un altre dels avantatges és la capacitat de crear una xarxa totalment independent. És a dir, que no dependrà de les infraestructures públiques de telecomunicacions. Això proporciona una major estabilitat i assegura que els serveis d'emergència no es vegin afectats per possibles fallades en les xarxes comercials.

Orange garanteix un futur prometedor per a les comunicacions d'emergència

L'implementació d'aquesta xarxa 5G SA no només millorarà les comunicacions en situacions d'emergència. També servirà com a model per a altres ciutats i regions que busquin modernitzar les seves infraestructures tecnològiques.

Gràcies a la col·laboració entre Orange i l'Ajuntament de Madrid, aquesta nova xarxa permetrà transformar les comunicacions en emergències. Oferirà als serveis públics les eines necessàries per actuar amb la major eficiència i precisió.