Vodafone ho acaba de comunicar i els clients ho tenen molt clar: ara o mai

Vodafone ha decidit realitzar un important canvi en les seves tarifes de prepagament per evitar la fuga d'usuaris. I d'aquesta manera seguir sent competitiu en el mercat. Després de diverses millores en els seus plans, la companyia ara ha decidit ajustar l'oferta de minuts per a trucades internacionals.

Aquesta modificació afecta principalment els usuaris de tarifes de prepagament. A partir d'ara en sortiran beneficiats amb totes aquestes novetats.

Millores en les tarifes de prepagament de Vodafone

Vodafone ha anat realitzant millores progressives en les seves tarifes, amb un enfocament en augmentar els GB i minuts disponibles per als seus usuaris. No obstant això, en aquesta ocasió, el canvi se centra en les trucades internacionals. És un aspecte clau per a molts usuaris que necessiten estar connectats amb altres països.

L'ajust més rellevant es troba en els minuts per a trucades internacionals. Ara s'incrementen significativament segons el pla que tinguis contractat. Els usuaris veuran millores que varien entre 100 i 1.800 minuts al mes, depenent de la tarifa que triïn.

La tarifa de prepagament S és la que menys pateix variacions. Només puja 100 minuts al mes, passant de 400 a 500 minuts internacionals mensuals.

D'altra banda, la tarifa de prepagament M té un augment considerable pel que fa als minuts per a trucades internacionals. Arriba fins a 2.000 minuts al mes, cosa que suposa una millora de 1.200 minuts.

Quant a les tarifes més completes de Vodafone, com la L, XL i XXL, els increments són encara més notables. Els usuaris d'aquests plans podran gaudir de millores que van des dels 1.000 fins als 1.800 minuts addicionals. Arribaran tots ells als 3.000 minuts mensuals per a trucades internacionals.

Preus i característiques de les tarifes Vodafone

Malgrat les millores en els minuts per a trucades internacionals, Vodafone ha assegurat que el preu de les tarifes no canviarà. És a dir, els preus continuaran sent els mateixos, oscil·lant entre els 10 i els 40 euros mensuals, depenent del pla triat. Les tarifes de prepagament seguiran oferint una relació qualitat-preu molt atractiva, amb una oferta completa de GB, minuts nacionals il·limitats.

Un dels grans avantatges d'aquestes tarifes és que no tenen permanència. El que significa que els usuaris poden canviar de pla o deixar el servei en qualsevol moment sense penalització. A més, totes les tarifes de Vodafone inclouen trucades nacionals il·limitades.

Aquest canvi en les tarifes de prepagament suposa una resposta directa a les necessitats dels usuaris i a la creixent competència en el sector. En millorar els minuts per a trucades internacionals, l'operador busca oferir un servei més complet. Però sobretot adaptat a les demandes dels usuaris que necessiten mantenir-se connectats amb l'estranger.