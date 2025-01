Aquesta és l'estratègia infal·lible d'Orange per convèncer els clients: al·lucinant

Si ets dels que gaudeix del millor entreteniment, però també necessites un servei d'internet ràpid i fiable, les tarifes d'Orange poden ser el que busques. La companyia taronja ha dissenyat una promoció tan completa que segurament t'acabarà convencent. Amb Orange no només podràs gaudir del futbol, sinó també d'un internet d'alta velocitat, tot això a un preu increïble.

La companyia té una tarifa que ho inclou tot: es tracta de Love Futbol 2. Compta amb tot el futbol, fibra òptica d'1 Gb, dues línies mòbils amb dades il·limitades, trucades il·limitades, 5G+ i 90 canals a Orange TV. A més, el paquet inclou accés a plataformes de streaming com Netflix, cosa que el converteix en una de les opcions més completes del mercat.

El que més valoren els clients d'Orange

Un dels punts forts d'aquesta promoció és la fibra òptica d'1 Gb, que et permetrà navegar per internet a una velocitat increïble. Si t'agrada veure sèries, pel·lícules o jugar en línia, aquesta tarifa és ideal per a tu. No hauràs de preocupar-te per talls o lentitud, ja que gaudiràs d'una connexió ràpida i estable.

Si ets un amant del futbol, aquesta tarifa també et permetrà veure tots els partits que vulguis. Però no només això, també tindràs accés a més de 90 canals a Orange TV, per la qual cosa gaudiràs d'una gran varietat de continguts. A més, no hauràs de contractar serveis addicionals com Netflix, ja que aquest està inclòs en la promoció.

Si et preocupa el tema de les línies mòbils, aquesta tarifa també t'ho cobreix. Inclou dues línies mòbils amb dades il·limitades i trucades il·limitades. Això significa que no hauràs de preocupar-te per quedar-te sense dades o pels límits en les trucades.

A més, gaudiràs de l'última tecnologia amb la connexió 5G+, perquè la teva experiència mòbil sigui el més ràpida i eficient possible.

Una de les millors notícies és que aquesta tarifa, que a la web d'Orange costa 138 euros al mes, està disponible per 123 euros. Això sí, s'ha de contractar a través de Kelisto abans del 27 de gener. Després d'aquesta data, el preu pujarà a 126 euros, cosa que continua sent una oferta excel·lent.

Per què triar aquesta promoció d'Orange?

Sens dubte, aquesta promoció d'Orange és una de les més completes i competitives del mercat. Si estàs buscant una tarifa que cobreixi totes les teves necessitats d'entreteniment, comunicació i internet, aquesta és l'opció ideal.

T'ofereix tot el que pots desitjar. Una connexió ràpida, accés a les teves plataformes de streaming favorites, una experiència futbolística única i un preu molt competitiu.