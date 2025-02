Orange ho confirma i li passa el marró a Movistar: els clients no perden detall

Els aficionats al futbol i, en particular a la Lliga de Campions, es pregunten què passarà amb la resolució 4K en els pròxims partits d'aquesta competició. Després de la primera ronda de la Champions, molts usuaris de Orange volen saber si serà possible veure els encontres en aquesta alta qualitat d'imatge.

Durant les últimes edicions, els canals en 4K s'havien reservat per a les fases finals de la competició. Però aquest any les coses no seran tan senzilles.

Orange, un dels operadors que ofereix el senyal de la Champions, ha confirmat el que molts ja sospitaven. L'emissió en 4K no depèn d'ells. El control sobre els drets d'emissió de la competició està en mans de Movistar, així que ells decidiran si els partits es retransmeten o no en 4K.

Interès per part dels abonats d'Orange

Aquest fet ha deixat a molts usuaris d'Orange amb incertesa. Altres anys s'havia permès l'emissió de partits en 4K durant les fases més avançades de la Champions. No obstant això, aquest any no serà possible de moment, com confirmen des de l'operador en X.

La companyia taronja ha confirmat que, per ara, no es podrà gaudir de la competició en resolució 4K. Almenys pel que fa als encontres que es disputin en les pròximes setmanes.

El problema, com assenyalen, rau en que Movistar és l'operador encarregat dels drets d'emissió. En aquest sentit, els clients d'Orange hauran d'esperar que Telefónica decideixi si torna a oferir els partits en 4K.

Requisits per veure futbol en 4K amb Orange

Si ets dels que es pregunta si pots gaudir dels partits de futbol en 4K a Orange, és important reparar en alguns requisits. En primer lloc, per poder accedir als canals i continguts en 4K d'Orange TV, necessites tenir fibra directa. Això vol dir que és imprescindible comptar amb una connexió a Internet per fibra òptica per poder gaudir de la màxima qualitat d'imatge.

A més, és necessari disposar d'un televisor compatible amb resolució 4K. Això garanteix que, en cas que el senyal estigui disponible, puguis gaudir dels partits amb la millor definició possible. A això se li suma la necessitat de comptar amb un descodificador compatible amb la tecnologia 4K.