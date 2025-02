Movistar desvela el que molts sospitaven: Orange i Vodafone només poden aplaudir

Movistar ha deixat clar que continua sent la gran referència pel que fa a qualitat de servei d'internet mòbil a Espanya. A través d'un estudi realitzat per nPerf, s'ha confirmat el que molts ja intuïen. Ofereix el millor servei en termes de velocitat, latència i cobertura 5G, superant àmpliament a Orange i Vodafone.

Les dades de 2024, revelades recentment, deixen sense arguments a aquells que pensaven que el lideratge de Movistar podria veure's amenaçat.

Movistar va un pas per davant

Segons aquest informe, Movistar lidera aquesta classificació amb una puntuació impressionant de 90,722. Destaca com l'operadora amb la millor velocitat de descàrrega, arribant fins als 133 Mbps. Aquesta xifra no només reflecteix la potència de la seva xarxa, sinó també l'esforç que ha posat per millorar l'experiència dels seus usuaris.

A més, l'operadora ha mantingut el lideratge en dues àrees clau. És el cas de la navegació mòbil i el streaming de vídeo, amb un 69% i un 83%, respectivament.

Movistar no només ha aconseguit la primera posició en velocitat d'internet mòbil. També s'ha consolidat com la millor pel que fa a la xarxa 5G, una de les tecnologies més esperades pels usuaris. La implementació d'aquesta xarxa ha estat un factor clau en l'èxit de l'operadora.

Orange i Vodafone segueixen millorant

Per la seva banda, Orange ha quedat en una posició més baixa, amb una puntuació de 82,219 punts. La seva velocitat de descàrrega és de 85 Mbps, lluny encara de Movistar. Malgrat aquest resultat, l'operadora ha aconseguit mantenir un nivell competitiu.

Vodafone, d'altra banda, ha obtingut 80,044 punts, destacant principalment en l'àrea del streaming de vídeo amb un 82% de puntuació. Aquesta xifra és significativa, ja que mostra que Vodafone ha aconseguit millorar la qualitat del seu servei en aquest aspecte. A més, l'operadora britànica ha aconseguit la millor latència (40 ms).

No obstant això, la puntuació general de Vodafone continua sent inferior a la de Movistar, cosa que reforça la posició dominant de l'operadora espanyola.

Digi és una opció interessant que es recolza en Movistar

És important destacar que Digi, l'operador que ha guanyat rellevància en els últims anys, també ha mostrat una millora. La companyia, que utilitza la infraestructura de Movistar per oferir el seu servei a Espanya, ha aconseguit una puntuació de 83,262 punts.

Cal destacar que supera els resultats d'Orange i Vodafone, però no aconsegueix superar l'operadora líder. Això reflecteix que, si bé Digi és una opció cada vegada més atractiva, el seu rendiment depèn de la qualitat de la infraestructura de Movistar.