L'últim d'Orange deixa en xoc mitja Espanya: ningú comptava amb això

Orange ha deixat mitja Espanya amb la boca oberta. La coneguda companyia de telecomunicacions ha sorprès tothom en confirmar la seva implicació en el naixement d'un nou operador mòbil. Es tracta de Barça Mobile, la nova operadora del Futbol Club Barcelona.

És un projecte que promet revolucionar el sector i atraure milers de nous clients. La notícia ha causat impacte en el mercat. La companyia taronja no només continua apostant fort per créixer, sinó que ara ho fa de la mà d'un dels clubs més importants del món.

Amb aquesta aliança, Orange proporcionarà la infraestructura de xarxa sobre la qual es recolzarà Barça Mobile. El que significa que els clients del nou operador gaudiran de la qualitat i cobertura de la xarxa d'Orange. Una garantia total.

Orange aconseguirà créixer d'aquesta manera

Aquest nou operador mòbil virtual (OMV) neix gràcies a la col·laboració entre el Barça i New Era Visionary Group. L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir serveis tant de telefonia mòbil com de fibra per a la llar. És, sens dubte, una oferta completa que atraurà molts aficionats del club, però també persones que busquin un servei fiable i amb bones tarifes.

Encara que encara no hi ha una data oficial per al llançament de Barça Mobile, s'espera que estigui disponible molt aviat. El que ja se sap és que comptarà amb una forta campanya de comunicació i amb el suport del club català, que compta amb milions de seguidors a tot el món. Això converteix la nova operadora en un projecte amb un gran potencial.

Per a Orange, aquesta col·laboració és una jugada estratègica. En participar en el desenvolupament de Barça Mobile, podrà arribar a un públic molt ampli. Des dels socis del Barcelona, que sumen desenes de milers, fins als milions de simpatitzants del club repartits per tot el planeta.

Orange amplia horitzons

A més, en ser l'empresa encarregada de la xarxa, Orange podrà continuar creixent com un dels líders del sector a Espanya. L'anunci ha estat rebut amb molta expectació en el món de les telecomunicacions. D'una banda, representa una forma innovadora de combinar l'esport i la tecnologia.

D'altra banda, posa sobre la taula el gran poder d'atracció que té un club com el Barça. No només als estadis, sinó també al mercat.

Orange demostra que no té por d'innovar. En un mercat cada vegada més competitiu, unir-se a un club com el Barcelona i llançar un nou operador mòbil pot marcar la diferència. Aviat veurem si el projecte té l'èxit esperat, però el cert és que molts ja estan pendents de les tarifes i serveis que oferirà aquesta nova proposta.