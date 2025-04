L'últim d'Orange és una bogeria: fes-ho abans que se'n penedeixin

Orange ha presentat recentment les seves noves tarifes mòbils per a aquest mes d'abril. I la veritat és que s'han superat amb propostes que ofereixen una increïble relació qualitat-preu.

Si estàs buscant una tarifa que s'ajusti a les teves necessitats, és moment de fer-li una ullada a aquestes opcions. I fer-ho a més abans que l'operador decideixi modificar-les. Entre les tarifes més destacades, trobem la Go Flex, Go Bàsic, Go Limitada, Go Cine i Series.

Orange té una tarifa per a cada usuari

Totes elles estan pensades per a usuaris amb diferents requeriments. Ja sigui per navegar sense límits, gaudir de contingut en streaming o parlar sense interrupcions.

Tarifa Go Flex: flexibilitat i estalvi assegurat

La tarifa Go Flex és perfecta per a aquells que busquen una opció flexible i econòmica. Aquesta tarifa t'ofereix gigues per navegar a màxima velocitat i trucades il·limitades per només 15 euros al mes. El millor d'aquesta tarifa és la seva flexibilitat: pots ajustar el pla segons l'ús real que facis cada mes, cosa que significa que no pagaràs de més.

Si ets dels que no sempre consumeix la mateixa quantitat de dades, aquesta tarifa et permetrà estalviar sense renunciar a la qualitat.

Tarifa Go Bàsic: per a aquells que volen més per menys

Si el que necessites és una tarifa amb més dades i una velocitat de connexió ràpida, la Go Bàsic de Orange és una excel·lent opció. Per només 20 euros al mes, tindràs 50 GB a màxima velocitat 5G+ i trucades il·limitades a qualsevol número nacional les 24 hores. A més, podràs gaudir de les teves dades i trucades il·limitades en zones de Roaming UE, com Islàndia, Noruega o Gibraltar.

Aquesta tarifa resulta perfecta per a aquells que necessiten estar connectats sense complicacions i amb un preu molt competitiu.

Tarifa Go Limitada: ideal per a aquells que volen tranquil·litat total

La tarifa Go Limitada està pensada per a aquells usuaris que prefereixen tenir tot sota control. Podràs gaudir d'una connexió estable i trucades il·limitades per 30 euros al mes. A més, et permet utilitzar la xarxa 5G per navegar de manera ràpida i fluida.

Encara que el preu no és tan econòmic com el de la Go Flex, continua sent una excel·lent opció. Sobretot si busques un pla equilibrat entre dades i trucades.

Tarifa Go Cine i Series: perfecta per als amants de l'entreteniment

La tarifa Go Cine i Series és per als més exigents, especialment per a aquells que gaudeixen de veure pel·lícules i sèries al seu mòbil o tauleta. Per 40 euros al mes tindràs dades il·limitades a màxima velocitat 5G+, trucades il·limitades a destinacions nacionals i continguts de streaming.

A més, inclou 60 GB de dades addicionals per gaudir en zones de Roaming UE. Aquesta tarifa és ideal si acostumes a veure contingut multimèdia, ja sigui a casa o fora d'ella, i vols una experiència sense interrupcions.

Un punt en comú de totes aquestes tarifes és que fan ús de les xarxes 5G i 5G+. Cosa que garanteix una experiència de navegació ultraràpida i sense talls. Si encara no has provat la velocitat que ofereix aquesta tecnologia, les tarifes d'Orange són una excel·lent oportunitat per fer-ho.