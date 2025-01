És oficial: Vodafone segueix els passos de Movistar i els clients ho tenen clar

El món de les telecomunicacions a Espanya està en constant evolució, i amb això, les estratègies de les principals operadores del país. En aquest escenari, Vodafone ha reconegut recentment un error estratègic que podria haver-li costat una important quota de mercat. I és no haver apostat prou pel futbol, el contingut més demandat pels usuaris de televisió de pagament a Espanya.

I és que, després de comprovar l'èxit rotund de Movistar en aquest àmbit, l'operadora britànica s'enfronta a la necessitat de reaccionar. Sobretot per intentar recuperar terreny.

Movistar li concedeix rellevància al futbol

El futbol continua sent la joia de la corona de la televisió de pagament a Espanya, i les últimes xifres ho demostren. Segons un estudi de Barlovento Comunicació, el canal més vist el 2024 va ser La Liga TV per M+, un canal exclusiu de Movistar Plus. Aquest canal, que ofereix tota l'emoció de La Liga, va concentrar el 3% de l'audiència total dins del sector de la televisió de pagament.

Aquesta xifra pot semblar petita. Però la seva rellevància és molt més gran si tenim en compte que, en termes nacionals, va representar el 0,3% de l'audiència total. Un percentatge gens menyspreable en un país amb tanta diversitat de continguts.

La segona posició en el rànquing dels canals més vistos la va ocupar DAZN La Liga. És un altre canal dedicat al futbol, que va assolir una quota del 2,8% en el mercat de la televisió de pagament.

La importància del futbol per a Vodafone

Vodafone sembla restar protagonisme a aquest esport en la seva oferta de continguts. Cal dir que només l'ofereix als seus clients d'hostaleria.

Aquest desinterès pel futbol ha estat identificat per l'operadora com un dels seus grans errors. Especialment quan s'observa l'impacte que aquest contingut té en les decisions dels usuaris.

Movistar ha sabut capitalitzar aquesta oportunitat amb el seu ampli catàleg d'esports. Inclou les competicions més importants de futbol, com La Liga, la Champions League i la Europa League. Això ha permès a l'operadora mantenir una base de clients lleial que no està disposada a canviar-se per operadors que no ofereixen aquest contingut.

La necessitat de reaccionar: Vodafone davant Movistar

Ara, després de l'èxit de Movistar en l'àmbit futbolístic, Vodafone es troba en una cruïlla. L'operadora sap que, per poder competir amb Movistar i recuperar els usuaris que han migrat cap al seu principal rival, necessita incorporar el futbol en la seva oferta. Això implica no només millorar el seu catàleg d'esports, sinó també fer front a la creixent demanda de continguts exclusius que atrauen els usuaris.

El futbol no només és un entreteniment, és una raó fonamental perquè molts usuaris es decantin per un operador o un altre. Vodafone ha d'actuar en el futur, pensant a donar als usuaris un contingut que pugui convèncer-los.