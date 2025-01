Aquest és el preu que tindrà la bombona de butà a Espanya durant el mes de gener

Amb l'arribada del nou any, moltes persones es pregunten què passarà amb el preu de la bombona de butà. En un context de constants canvis en els costos energètics, és normal que sorgeixin dubtes. Encara que els preus de l'energia són un tema candent, hi ha una notícia que pot portar una mica de calma a les llars espanyoles durant els primers mesos de 2025.

A partir de l'1 de gener, el preu de la bombona de butà a Espanya es mantindrà estable, almenys per ara. Aquesta decisió arriba després de l'última revisió bimestral, que ha confirmat que el cost de la bombona continuarà sent el mateix que en l'última actualització del passat 2024.

Revisió bimestral i estabilitat en els preus

El preu de la bombona de butà s'ajusta cada dos mesos, depenent de factors com la cotització internacional de les matèries primeres, els costos de transport i les regulacions fiscals. L'última revisió va ser al novembre del passat 2024, fixant el preu de la bombona de butà de 12,5 kg en 16,61 euros fins al 20 de gener de 2025.

Aquest preu reflecteix un augment respecte a anys anteriors, però l'estabilitat anunciada per a l'inici de l'any és una bona notícia per als consumidors. Això els hi permetrà planificar amb tranquil·litat, evitant sorpreses inesperades en els seus pressupostos i aconseguint gestionar millor les seves despeses energètiques durant els primers mesos de 2025.

Factors que afecten el preu de la bombona

El preu de la bombona depèn de diversos factors, que van des de la fluctuació dels preus internacionals dels hidrocarburs fins al cost del transport. Aquests elements són clau per entendre per què el preu continua pujant any rere any.

A més, la demanda sol augmentar a l'hivern, cosa que també pot influir en les revisions dels preus. Malgrat l'estabilitat que s'ha confirmat per als primers mesos de 2025, els consumidors han d'estar preparats per a possibles augments.

Per a les llars que depenen del butà, aquesta estabilitat és un respir enmig d'un panorama econòmic complex. No obstant això, les previsions apunten que els preus continuaran la seva tendència a l'alça, per la qual cosa és important estar atents a les futures actualitzacions aquest any 2025.