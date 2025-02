Confirmat: Cau un gran premi de l'Euromillones a Barcelona

L'últim sorteig de l'Euromillones ha deixat diversos afortunats a Espanya. La combinació guanyadora del dimarts 11 de febrer va ser 03, 21, 36, 41 i 46, amb les estrelles 1 i 6. I un dels bitllets premiats es va segellar al Prat de Llobregat, Barcelona.

A més, el sorteig addicional ‘El Millón’ va deixar un nou milionari a Alacant amb el codi LLN54915. L'emoció s'ha estès per tot el país, ja que els premis han estat bastant repartits en aquesta ocasió. La sort continua sorprenent en diferents racons d'Espanya.

Diversos premis repartits en diferents punts d'Espanya

L'Euromillones ha estat especialment generós aquesta setmana. Encara que no hi va haver encertants de primera categoria, tres jugadors van encertar en la segona categoria, emportant-se cadascun 113.650 euros. Els bitllets premiats es van vendre al Prat de Llobregat (Barcelona), Vitòria i Jerez de la Frontera.

A Vitòria, el bitllet d'Euromillones es va segellar en una administració del carrer Duc de Wellington, sumant així una nova celebració a Euskadi. Mentrestant, a Jerez de la Frontera també es va celebrar la sort. La combinació guanyadora ha canviat la vida d'aquests afortunats, que han vist com els seus bitllets es convertien en una autèntica fortuna.

L'absència d'encertants de primera categoria ha fet que el pot continuï creixent. Per al pròxim sorteig, el premi acumulat ja supera els 63 milions d'euros. Això ha generat gran expectació entre els jugadors, que no volen perdre l'oportunitat d'emportar-se el gran pot.

Com jugar a l'Euromillones

Euromillones se celebra cada dimarts i divendres, oferint la possibilitat de guanyar grans sumes de diners. Els jugadors han de seleccionar només cinc números de l'1 al 50 i dues estrelles de l'1 al 12, i el preu de cada aposta és de només 2,50 euros. La senzillesa del joc i els premis milionaris atrauen participants de tota Europa.

A Espanya, a més del sorteig principal, es realitza el sorteig d'‘El Millón’, amb cada bitllet s'inclou un codi per participar en aquesta rifa addicional. No cal fer cap selecció extra, ja que el codi s'assigna de manera aleatòria. Això assegura que sempre hi hagi un nou milionari al país.

L'Euromillones reparteix el 50% de la recaptació en premis, distribuïts en diferents categories segons els encerts. Encara que el premi més gran es reserva per a qui encerta la combinació completa, també hi ha compensacions rellevants en categories inferiors.

Amb el pot acumulat en més de 63 milions d'euros, l'expectació creix de cara a la pròxima rifa. La possibilitat de canviar la vida amb un sol bitllet manté a milions de jugadors atents als resultats. Qui serà el pròxim afortunat a complir els seus somnis? La resposta se sabrà molt aviat.