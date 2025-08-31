Oficial: aquests són els festius i ponts que queden a Espanya abans d’acabar el 2025
El calendari laboral a Espanya encara conserva diverses oportunitats de descans per a milers de treballadors
Agost s'acomiada i, amb setembre a tocar, molts reprenen la rutina amb la mirada posada al calendari. La tornada a la feina sempre ve acompanyada d'una pregunta recurrent. Quan serà el pròxim dia lliure? La gran notícia és que encara queden diversos festius i alguns ponts interessants abans que acabi aquest 2025.
El final de l'estiu no vol dir que s'acabin les celebracions. Setembre comença amb dates assenyalades a Catalunya. I, a mesura que avança la tardor, el calendari de festius a Espanya ofereix oportunitats per desconnectar, organitzar escapades i gaudir d'uns dies de descans.
Setembre marca el retorn amb celebracions a Catalunya
El primer gran festiu després de l'estiu serà l'11 de setembre, Dia de la Diada. Aquesta jornada és festiva a tot Catalunya i el 2025 cau en dijous, cosa que permet demanar el divendres gaudir d'un pont fins al diumenge. Això sí, en l'àmbit escolar el curs comença el dia 8, per la qual cosa els estudiants tindran classe aquell divendres i no podran enllaçar tants dies lliures.
Barcelona també es vesteix de festa a finals de mes amb la celebració de la Mercè, patrona de la ciutat. El 24 de setembre serà dimecres, per la qual cosa no hi haurà pont pròpiament dit. Així i tot, els carrers de la capital catalana s'ompliran de concerts, espectacles i activitats durant diversos dies, convertint la cita en una de les més esperades per veïns i visitants.
Més festius de cara a la tardor i l'hivern
Més enllà de Catalunya, el següent gran festiu a tot Espanya serà el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. En aquesta ocasió, cau en diumenge, per la qual cosa no es tradueix en un descans addicional per a la majoria de treballadors.
La festivitat de Tots Sants, l'1 de novembre, tampoc no resultarà favorable per un pont, ja que el calendari marca aquest dia en dissabte. El mateix passa amb el Dia de la Constitució, que se celebrarà el 6 de desembre i també caurà en dissabte, restant la possibilitat d'allargar el descans.
Així i tot, desembre guarda una sorpresa agradable. El 8 de desembre, Immaculada Concepció, serà dilluns, cosa que permetrà enllaçar amb el cap de setmana i gaudir d'un pont nacional. Una oportunitat perfecta per planificar viatges curts abans de les festes nadalenques.
El calendari de festius a Espanya culmina amb Nadal, el 25 de desembre. El 2025, aquesta jornada serà dijous, per la qual cosa alguns treballadors podran prolongar les vacances combinant amb dies de descans propis.
Però Catalunya encara tindrà un extra l'endemà amb el 26 de desembre, Sant Esteve. Aquest any cau en divendres, cosa que facilita un pont nadalenc que molts aprofitaran per desconnectar fins al diumenge 28. Una manera perfecta d'acomiadar l'any amb diversos dies lliures seguits.
Amb aquestes dates, el tancament de 2025 ofereix un equilibri entre festius nacionals i autonòmics. Encara que algunes celebracions coincideixin en dissabte o diumenge, encara queden oportunitats de gaudir de ponts i planificar escapades abans de donar la benvinguda al 2026.
