Preu de la llum avui, dissabte 30 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix el cost de l'electricitat al llarg d'aquest dissabte, 30 d'agost de 2025, i estalvia en les teves factures
El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 30 d’agost de 2025, és de 52,61 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem d’un increment de 6,86 euros. Recordem que, en la jornada del 29 d’agost, el preu mitjà de l’electricitat se situava en els 45,75 euros per MWh.
Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), els preus seguiran un patró molt comú aquest dissabte. En la seva franja més cara, el preu del MWh tornarà a situar-se per sobre dels 100 euros. Tanmateix, en la franja més barata, el preu s’enfonsarà fins a nivells negatius, quelcom que no es veia des de feia dies.
Preu de la llum avui, dissabte 30 d’agost de 2025, hora a hora
Al llarg de la matinada els preus es mantindran en nivells força negatius, igual que durant la nit. Afortunadament, ja durant el matí començaran a baixar les tarifes, amb uns trams molt aprofitables. Els consumidors que vulguin estalviar disposaran de preus molt competitius durant una àmplia franja central.
Així, d’11:00 a 12:00 el MWh costarà 0,65 euros, tot i que de 12:00 a 13:00 el preu serà de 0 euros. Entre les 13:00 i les 15:00 trobem el preu més econòmic de tot el dia: -0,01 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 18:00 el preu del MWh quedarà fixat novament en els 0 euros.
- 11:00 - 12:00: 0,65 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: 0 €/MWh.
- 13:00 - 15:00: -0,01 €/MWh.
- 15:00 - 18:00: 0 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el dissabte?
Al llarg de la matinada, de 00:00 a 07:00, el preu del MWh oscil·larà entre els 80 i els 91 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 88,29 euros, tot i que a partir d’aquí ja baixarà amb força. En la següent franja, de 08:00 a 09:00, el preu del MWh ja se situarà en els 77 euros.
- 00:00 - 01:00: 91,56 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 107,12 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 101,12 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 95 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00, el preu del MWh serà de 89,93 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dissabte: 107,12 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu quedarà fixat en els 101,12 euros per MWh.
