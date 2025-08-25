És oficial, serà l’1 de setembre: Mercadona anuncia canvis en el seu horari
Mercadona anuncia canvis importants en els seus horaris d'obertura i tancament a tots els seus supermercats d'Espanya
L'estiu arriba al seu final i amb ell els canvis que moltes empreses adopten durant els mesos de més activitat. Entre aquestes, els supermercats han estat els que més adaptacions han fet per atendre la demanda estiuenca. Els clients han notat variacions en horaris i serveis que aviat es revertiran.
Mercadona ha confirmat oficialment que, a partir de l'1 de setembre, tots els seus supermercats tornaran al seu horari habitual. La cadena estableix que els establiments estaran oberts de dilluns a dissabte fins a les 21.30 hores i romandran tancats els diumenges i festius. Aquesta mesura marca el final de les ampliacions especials que s'oferien durant els mesos d'estiu per atendre zones de més afluència turística.
Canvis després de l'estiu
Durant l'estiu, Mercadona va implementar obertures ampliades en més de 300 botigues situades en regions com Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Canàries, Múrcia, Galícia i Balears. En aquestes ubicacions, els supermercats obrien fins a les 22.00 hores i, de manera excepcional, oferien servei els diumenges en horari de 9.00 a 15.00 hores. Aquesta ampliació pretenia atendre l'alta demanda de productes frescos i de consum diari.
El reforç temporal no només va implicar horaris més llargs, sinó també un increment en la plantilla per assegurar un servei eficient. Mercadona va contractar personal addicional durant aquests mesos, garantint l'atenció al client sense comprometre el descans de l'equip habitual. Aquesta estratègia va permetre mantenir la qualitat de l'experiència de compra fins i tot a les zones més turístiques i concorregudes del país.
Recuperació de l'horari habitual
Amb l'arribada de setembre, Mercadona reprèn el seu funcionament estàndard als més de 1.600 establiments que opera a Espanya, revelen a AS. Això significa que els supermercats tornaran a tancar els diumenges i festius, i els seus horaris entre setmana tornaran als establerts abans de l'estiu. La companyia recalca que aquest retorn a la normalitat permet organitzar millor la logística i mantenir un equilibri en la jornada laboral dels seus empleats.
Per als clients que necessitin confirmar l'horari exacte del seu supermercat més proper, Mercadona recorda que tota la informació està disponible a la seva pàgina web i a l'aplicació mòbil. Aquestes eines inclouen un cercador actualitzat de botigues que facilita conèixer tant els horaris com els serveis oferts. D'aquesta manera, l'empresa assegura transparència i comoditat en la planificació de les compres.
El canvi és una rutina anual que acompanya el final de la temporada turística i la disminució de l'afluència a zones costaneres. Després d'un estiu d'ajustos i reforços, Mercadona torna a la seva dinàmica habitual, mantenint la qualitat en els seus productes i l'atenció als seus clients
