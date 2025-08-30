Logo e-noticies.cat
Dos rellotges mostren les hores més cares de l’electricitat en vermell entre mitjanit i les tres de la matinada amb un preu de 81,06 euros per megawatt hora i les hores més barates en verd entre mitjanit i les sis de la matinada amb un preu de menys 0,98 euros per megawatt hora.
Descobreix el preu de la llum d'aquest diumenge, 31 d'agost | Camara e-Notícies
SOCIETAT

Preu de la llum avui, diumenge 31 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata

Consulta aquí els preus de la llum d’aquest diumenge, 31 d’agost de 2025, i estalvia al màxim en la teva propera factura

Laura Castaño

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 31 d’agost de 2025, és de 37,30 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb la mitjana de dissabte, suposa una nova baixada, aquesta vegada de 15,31 euros. El passat 30 d’agost la tarifa mitjana se situava en 52,61 euros per MWh. 

Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), hi ha contrastos molt marcats entre els trams horaris de la jornada d’avui. En la franja més cara de diumenge, el MWh superarà els 81 euros. No obstant això, en la franja més barata de la jornada, el preu arribarà fins i tot a terreny negatiu. 

Preu de la llum avui, diumenge 31 d’agost de 2025, hora a hora 

Serà la matinada, com en dies anteriors, la que tornarà a tenir els preus més alts del dia. A partir de mig matí, les tarifes afluixaran i el mínim diari s’assolirà a la tarda. Convé aprofitar aquest tram si es vol estalviar al màxim en la factura de la llum, perquè a la nit el rebut tornarà a encarir-se. 

Taula de preus de l’electricitat per hora en euros per megawatt hora, amb cel·les en vermell per a preus alts, verd per a preus baixos i taronja per a preus intermedis

Aquestes són les tarifes de la llum de diumenge, 31 d’agost de 2025 | Camara e-noticies.cat

Entre les 11:00 i les 12:00 el preu del MWh entrarà en negatiu, concretament en -0,01 euros. Continuarà baixant en les hores posteriors, fins a situar-se en -0,95 euros de 13:00 a 14:00. Entre les 16:00 i les 17:00 arribarà al preu més barat del dia, -0,98 euros. No obstant això, de 19:00 a 20:00 el MWh tornarà a pujar una mica, situant-se en els 3,52 euros. 

  • 13:00 - 14:00: -0,95 €/MWh 
  • 14:00 - 15:00: -0,6 €/MWh 
  • 15:00 - 16:00: -0,62 €/MWh 
  • 16:00 - 17:00: -0,98 €/MWh 

I quan serà més cara la llum diumenge?

Un detall que crida l'atenció de la jornada és que els pics més alts es concentraran de matinada. Especialment durant les primeres hores. Tanmateix, les tarifes, encara que pujaran durant la nit, no seran tan elevades com en jornades anteriors. 

  • 00:00 - 01:00: 81,06 €/MWh
  • 01:00 - 02:00: 75,4 €/MWh
  • 07:00 - 08:00: 75,4 €/MWh
  • 21:00 - 22:00: 73,88 €/MWh

El màxim diari s’enregistrarà de 00:00 a 01:00, quan el MWh arribarà als 81,06 euros. Entre les 01:00 i les 03:00 oscil·larà entre 70 i 75 euros, i tornarà a situar-se entre els més elevats de 07:00 a 08:00, quan arribarà a 75,4 euros. 

