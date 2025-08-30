Preu de la llum avui, diumenge 31 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Consulta aquí els preus de la llum d’aquest diumenge, 31 d’agost de 2025, i estalvia al màxim en la teva propera factura
El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 31 d’agost de 2025, és de 37,30 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb la mitjana de dissabte, suposa una nova baixada, aquesta vegada de 15,31 euros. El passat 30 d’agost la tarifa mitjana se situava en 52,61 euros per MWh.
Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), hi ha contrastos molt marcats entre els trams horaris de la jornada d’avui. En la franja més cara de diumenge, el MWh superarà els 81 euros. No obstant això, en la franja més barata de la jornada, el preu arribarà fins i tot a terreny negatiu.
Preu de la llum avui, diumenge 31 d’agost de 2025, hora a hora
Serà la matinada, com en dies anteriors, la que tornarà a tenir els preus més alts del dia. A partir de mig matí, les tarifes afluixaran i el mínim diari s’assolirà a la tarda. Convé aprofitar aquest tram si es vol estalviar al màxim en la factura de la llum, perquè a la nit el rebut tornarà a encarir-se.
Entre les 11:00 i les 12:00 el preu del MWh entrarà en negatiu, concretament en -0,01 euros. Continuarà baixant en les hores posteriors, fins a situar-se en -0,95 euros de 13:00 a 14:00. Entre les 16:00 i les 17:00 arribarà al preu més barat del dia, -0,98 euros. No obstant això, de 19:00 a 20:00 el MWh tornarà a pujar una mica, situant-se en els 3,52 euros.
- 13:00 - 14:00: -0,95 €/MWh
- 14:00 - 15:00: -0,6 €/MWh
- 15:00 - 16:00: -0,62 €/MWh
- 16:00 - 17:00: -0,98 €/MWh
I quan serà més cara la llum diumenge?
Un detall que crida l'atenció de la jornada és que els pics més alts es concentraran de matinada. Especialment durant les primeres hores. Tanmateix, les tarifes, encara que pujaran durant la nit, no seran tan elevades com en jornades anteriors.
- 00:00 - 01:00: 81,06 €/MWh
- 01:00 - 02:00: 75,4 €/MWh
- 07:00 - 08:00: 75,4 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 73,88 €/MWh
El màxim diari s’enregistrarà de 00:00 a 01:00, quan el MWh arribarà als 81,06 euros. Entre les 01:00 i les 03:00 oscil·larà entre 70 i 75 euros, i tornarà a situar-se entre els més elevats de 07:00 a 08:00, quan arribarà a 75,4 euros.
