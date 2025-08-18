És oficial: aquestes són les noves monedes d’euro que començarem a veure el 2026
Amb la incorporació de Bulgària a l’eurozona, veurem circular noves monedes amb dissenys propis del país
L'1 de gener de 2026 Bulgària farà un pas històric: deixarà enrere el lev i adoptarà l'euro com a moneda oficial. Serà el vint-i-unè país a entrar a l'eurozona, sumant-se al projecte comú europeu que ja comparteixen 20 Estats membres.
El canvi no és només econòmic. També suposa una transformació simbòlica, perquè cada nou membre incorpora els seus propis dissenys nacionals a les monedes d'euro. En el cas búlgar, l'elecció reflecteix segles d'història i cultura en peces que aviat estaran en circulació per tot Europa.
Un pas històric amb opinions dividides
La decisió d'unir-se a l'euro s'aprovà després d'anys de preparació i reformes econòmiques per complir els criteris d'entrada. Per a molts ciutadans i autoritats, el pas millorarà l'economia, facilitarà el comerç i reforçarà el paper de Bulgària a la Unió Europea.
No tothom ho celebra. Als carrers hi ha hagut protestes, manifestacions i alguns temen perdre identitat monetària. El Govern assegura que l'euro acostarà Bulgària al nucli europeu i donarà estabilitat financera.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va felicitar el país per aquest pas. Assegurà que la unió monetària “és més que bitllets i monedes: és una unió de destins i oportunitats”.
Les dues cares de la moneda
Totes les monedes d'euro tenen una cara comuna i una de nacional. La cara comuna representa la unitat d'Europa, i va ser creada pel dissenyador belga Luc Luycx. Cada estat membre té el dret d'escollir el disseny de la seva cara nacional, que és el que ha fet Bulgària recentment.
Bulgària ha optat per mantenir motius ja presents a les seves monedes de lev. Així seran fàcils de reconèixer i familiars per als ciutadans. Això ajudarà que els nous euros s'integrin ràpidament a la vida diària.
La moneda de 2 euros mostrarà Paisii Hilendarski (Paísio de Hilendar), líder nacional i espiritual búlgar del segle XVIII. Portarà la inscripció “Déu salvi Bulgària”.
La d'1 euro tindrà la imatge de Sant Joan de Rila, protector celestial de la cultura búlgara. És una figura molt venerada al país, i s'inclourà per representar la misericòrdia i la identitat de Bulgària.
A les monedes d'1 a 50 cèntims hi haurà el genet de Màdara, un relleu tallat a la roca al segle VIII. Aquest monument és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquest disseny ja era present als levs, així que no serà nou per als búlgars.
Identitat nacional a la butxaca
Tot i que el canvi genera debat, el disseny escollit vol mantenir viva l'herència búlgara alhora que la presenta a la resta d'Europa. Cada moneda mostrarà símbols profundament lligats a la història del país, ara a punt per circular per tota l'eurozona.
A partir de l'1 de gener de 2026, búlgars i visitants podran pagar amb peces que, sense renunciar a la seva identitat, s'integren a la cultura monetària europea. Serà l'inici d'una nova etapa econòmica i simbòlica, en què allò nacional es fa camí en un context internacional.
Els símbols gravats en metall recordaran que una moneda no només té valor pel que compra, sinó també pel que transmet. En aquest cas, una part de la història de Bulgària viatjarà de mà en mà per tot el continent.
