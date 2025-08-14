Preu de la llum avui, divendres 15 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta totes les tarifes de la llum d'aquest divendres, 15 d'agost de 2025, i aprofita els trams més econòmics
El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 15 d'agost de 2025, és de 69,27 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una baixada molt destacable, de 27,43 euros. Recordem que, en la jornada del 14 d'agost, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 96,70 euros per MWh.
Aquesta gran notícia també es reflecteix clarament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). És cert que, en la franja més cara de divendres, el preu del MWh superarà amb escreix els 144 euros. Però també és veritat que, en el tram més econòmic del dia, el MWh passarà a tenir un cost de 0 euros per primera vegada en molts dies.
Preu de la llum avui, divendres 15 d'agost de 2025, hora a hora
Sent festiu, aquest divendres es repeteix una mica el que passa sovint els dissabtes i els diumenges. Durant la matinada i la nit l'electricitat es pagarà força cara, però la cosa canvia durant el dia. Al llarg d'una àmplia franja central, els preus de la llum es mantindran en nivells molt assequibles, una cosa que els consumidors celebraran.
Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà tan sols 0,08 euros, encara que seguirà baixant. Entre les 13:00 i les 15:00 trobarem el preu més barat de tot el divendres: 0 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00, el MWh passarà a tenir un cost d'1,72 euros.
- 11:00 - 12:00: 3 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: 0,08 €/MWh.
- 13:00 - 15:00: 0 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 1,72 €/MWh.
I quan serà més cara la llum divendres?
Si et preocupen els preus més alts, vigila el teu consum durant la matinada, sobretot si tens aire condicionat. Entre les 00:00 i les 07:00 el MWh tindrà un preu que oscil·larà entre els 91 i els 119 euros. De 07:00 a 08:00, en canvi, el MWh passarà a tenir un preu de 98,5 euros.
- 00:00 - 01:00: 119,07 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 144,75 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 142 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 117,63 €/MWh.
A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tota la jornada: 144,75 euros per MWh. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu baixarà una mica, fins a situar-se en els 142 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00, el cost total del MWh serà de 117,63 euros.
