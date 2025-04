Santoral d'avui, dijous 1 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda l'marit de María. Un home reconegut pel seu ofici de fuster i la seva vida de treball manual.

Qui va ser Sant Josep Obrer, el Sant més important del dijous, 1 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Josep Obrer. El marit de la Verge María és recordat com a Pare i Custodi de Jesús qui el va ajudar a sortir endavant gràcies al seu esforç i al seu treball.

El Papa Pius XII va nomenar Sant Josep patró dels treballadors coincidint amb el Dia Mundial del Treball. "L'humil obrer de Natzaret, a més d'encarnar davant de Déu i de l'Església la dignitat de l'obrer manual, sigui també el pròvid guardià de vosaltres i de les vostres famílies". Eren les paraules que va proclamar el pontífex davant dels obrers que es reunien a la Plaça del Vaticà durant aquell primer de maig.

Sant Josep exercia de fuster alhora que cuidava de la seva família. Sense deixar de banda la prudència, el silenci, la generositat ni la dignitat, Josep va passar la seva vida sent artesà.

L'Església considera que va ser un obrer en el ple sentit de la paraula. A més, es va tractar de l'únic home que va compartir les tasques del dia a dia amb el Fill de Déu. El seu exemple li va servir a Jesús d'inspiració de treball, esforç i sacrifici.

Josep és un nom masculí d'origen hebreu, el significat del qual és 'multiplicar'. A Espanya, aproximadament 547.142 homes són anomenats així, però celebren normalment la seva festivitat de Sant Josep el 19 de març.

San Peregrino Laziosi

San Peregrino Laziosi va ser un religiós italià del segle XIII que va pertànyer a l'Orde dels Servents de María. Des de la seva dedicació a la Mare de Déu es va distingir pel seu amor a Jesucrist i per la seva sol·licitud envers els pobres.

San Jeremies, profeta

San Jeremies va ser un profeta esmentat a la Bíblia que va viure al segle V en temps de Joaquim i Sedecies, reis de Judà. Va profetitzar la ruïna de la Ciutat Santa, així com la deportació del poble. Va patir moltes persecucions a causa d'això, per la qual cosa és considerat per l'Església com a figura del Crist sofrent.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 1 de maig

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: