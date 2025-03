Error garrafal de Vodafone: Orange i Movistar no comptaven amb això, tots al·lucinen

Vodafone acaba de rebre un cop inesperat que podria afectar algunes de les seves tarifes. Aquest revés ha sorprès tothom, especialment els seus principals competidors, Movistar i Orange. I és que no es poden creure l'error comès per l'operadora britànica.

Recentment, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha comunicat a l'operador una incidència. Algunes de les seves tarifes de dades mòbils en roaming no compleixen amb el que estableix la legislació. Aquest error podria obligar Vodafone a revisar i modificar diverses de les seves ofertes de prepago.

Tot va començar arran d'una denúncia presentada per un particular, que va alertar sobre la possible irregularitat en les tarifes de roaming. En resposta a aquesta denúncia, la CNMC es va veure obligada a investigar la situació.

Va concloure que les dades mòbils ofertes en algunes de les tarifes de prepago de Vodafone no s'ajusten al Reglament d'Execució 2016/2286. En ell s'estableixen els requisits mínims d'itinerància per al 2025.

Les dades mínimes en roaming de Vodafone

Aquest reglament marca un volum mínim de 12,71 GB per a les tarifes de dades mòbils en roaming. No obstant això, Vodafone ofereix en la seva tarifa de prepago S només 7 GB per a l'ús de dades fora d'Espanya, cosa que no compleix amb el que exigeix la normativa europea.

D'acord amb la CNMC, aquest incompliment posa en evidència que l'operadora no està oferint un servei adequat. Aquest organisme sol·licita a l'operador que revisi la seva política d'ús raonable de les tarifes prepago, a més d'efectuar ajustos perquè s'adaptin als requeriments de la normativa.

De no realitzar aquests canvis, l'operadora britànica podria enfrontar-se a sancions. La sorpresa ha estat majúscula per a Movistar i Orange, que no esperaven que Vodafone cometés un error tan important. Ambdós operadors, amb una forta presència en el mercat espanyol, s'han mostrat sorpresos per la notícia.

Cop inesperat per a Vodafone

Aquest revés per a Vodafone podria tenir repercussions tant en la seva imatge com en la seva estratègia comercial. La companyia haurà de revisar les seves tarifes per ajustar-se a la llei, cosa que podria traduir-se en la necessitat de modificar preus o el volum de dades en els seus plans de prepago.

Per a Movistar i Orange, aquest incident és una oportunitat per ressaltar el seu compliment amb la normativa europea i així guanyar avantatge en el mercat de tarifes de roaming.

L'error també posa de relleu la importància que els consumidors es mantinguin atents als seus drets. En aquest cas, va ser una denúncia particular la que va fer que la CNMC investigués la situació. Això demostra com els usuaris poden influir en el comportament de les grans operadores.