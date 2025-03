Preu de la llum avui, dimarts 18 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 18 de març de 2025, és de 57,68 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una forta baixada, de X euros. Recordem que, en la jornada del 17 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 88,65 euros per MWh.

Una bona notícia per als consumidors, que gaudiran de preus força econòmics per planxar o rentar la roba. De fet, si observem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem alguns detalls força cridaners. Per exemple, en la franja més cara del dia el MWh superarà per poc els 150 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 18 de març de 2025, hora a hora

Però la bona notícia és que, en la franja més barata del dimarts, el preu del MWh rondarà els 5 euros. A més, hi haurà fins a dos trams en què les tarifes de llum baixaran amb força. La més aprofitable la trobem a la tarda, quan els preus es tornaran realment assequibles.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh tindrà un cost de 12,84 euros, encara que de 12:00 a 13:00 pujarà a 20,2 euros. En la següent franja, de 13:00 a 14:00, trobem el preu més barat del dimarts: 5,19 euros per MWh. Per últim, de 14:00 a 15:00, el MWh tindrà un preu de 6,03 euros.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Si et preocupen les hores amb preus alts, vigila el teu consum al matí i a la nit. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 78,87 euros. De 08:00 a 09:00 el preu de la llum pujarà fins i tot més, fins als 94,14 euros per MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem el preu de la llum més car: 150,79 euros per MWh. Entre les 20:00 i les 21:00 el MWh ja baixarà una mica de preu, sent la tarifa de 136,97 euros. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh se situarà en els 105,69 euros.