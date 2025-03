Los clientes de Movistar explotan tras lo sucedido: deben dar explicaciones ya

Movistar se ha visto en la obligación de dar explicaciones a sus clientes. Sobre todo después de que algunos de ellos recibieran llamadas sospechosas de supuestos empleados del operador. La trama detrás de estas llamadas ha dejado a muchos usuarios preocupados, ya que se trata de una nueva modalidad de estafa conocida como vishing.

Todo comienza con una llamada de un supuesto trabajador de la compañía. Notifica a los usuarios que necesitan realizar un cambio de router, como parte de una campaña para actualizar el servicio a WiFi 6. Sin embargo, esta llamada no tiene ninguna relación con el operador, ya que no proviene de Movistar en absoluto.

Para darle más credibilidad al asunto, el timador puede informar de la dirección del usuario, aunque incompleta. La trampa continúa con la solicitud de un código que supuestamente llegará por SMS.

Movistar advierte del peligro

A continuación, los delincuentes envían un mensaje de texto al número de teléfono que el usuario ha facilitado. Si la víctima proporciona el código recibido, los estafadores pueden cambiar de operador a la persona sin su consentimiento.

Desde Movistar, la compañía ha confirmado que estas llamadas no tienen ninguna relación con ellos. Al parecer, los estafadores están aprovechando la actual campaña de renovación de routers para engañar a los clientes. La utilizan como excusa para llevar a cabo sus fraudes.

Ante esta situación, Movistar ha pedido a sus usuarios que estén muy atentos a las llamadas que reciban. Además, les ha proporcionado algunos consejos para evitar caer en la trampa. Si recibes una llamada de este tipo, lo mejor es colgar inmediatamente y añadir el número de teléfono a la lista negra.

Además, si ya has facilitado el código recibido por SMS, Movistar recomienda cambiar la contraseña de tu cuenta y no firmar ningún contrato que te haya llegado. Por supuesto, no dudes en notificar a la compañía de inmediato para que puedan tomar las medidas necesarias.

Los clientes no pueden confiarse

Es importante que los usuarios estén alerta, ya que el vishing se ha convertido en una técnica de fraude cada vez más común. Si bien Movistar está tomando medidas para prevenir este tipo de estafas, la mejor forma de protegerse es estar informado y seguir sus recomendaciones.

Por lo tanto, si recibes una llamada que te pide información personal o códigos enviados por SMS, no dudes en desconfiar. La seguridad en línea es responsabilidad de todos, y, en este caso, Movistar está trabajando para proteger a sus clientes de estos engaños. No te dejes llevar por estas estafas y siempre verifica cualquier cambio con el operador directamente a través de sus canales oficiales.