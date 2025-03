Preu de la llum avui, diumenge 30 de març, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 30 de març de 2025, és de 3,03 euros per megawatt hora (MWh). Si comparem aquesta tarifa amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'una baixada de 1,29 euros. Recordem que, en la jornada del 29 de març, el preu mitjà de la llum se situava en els 4,32 euros per MWh.

Una excel·lent notícia per als consumidors, que fa dies que veuen com baixen els preus de l'electricitat. De fet, en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament aquest abaratiment de la llum. En la franja més cara del dia el preu superarà per molt poc els 35 euros per MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 30 de març, hora a hora

Però és que, en la franja més econòmica, les tarifes tornaran a ser negatives. No significa que l'electricitat estigui regalada, perquè en el preu final intervenen altres factors, però sí que resultarà molt barata. A més, durant gran part del dia els preus es mantindran en nivells molt econòmics.

Així, d'11:00 a 12:00 el preu del MWh serà de -3,8 euros, però seguirà baixant. Entre les 12:00 i les 14:00 el MWh passarà a costar -4 euros encara que de 14:00 a 15:00 el preu serà de -5 euros. Finalment, la tarifa més barata del dia la trobem de 15:00 a 16:00, quan el MWh costarà -5,21 euros.

12:00 - 14:00: -4 € /MWh

14:00 - 15:00: -5 € /MWh

15:00 - 16:00: -5,21 € /MWh

16:00 - 17:00: -4 € /MWh

I quan serà més cara la llum el diumenge?

La veritat és que aquest diumenge és un dels dies més barats pel que fa als preus de l'electricitat. Durant la matinada els preus es mantindran molt barats i, de fet, amb el canvi d'hora, tindrem una franja menys. El més destacable ho tindrem de 00:00 a 01:00, quan el MWh costarà 3,6 euros i de 01:00 a 02:00 (3,2 euros).

20:00 - 21:00: 25,46 € /MWh

21:00 - 22:00: 35,01 € /MWh

22:00 - 23:00: 25,63 € /MWh

23:00 - 00:00: 10,63 € /MWh

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 25,46 euros per MWh. Entre les 21:00 i les 22:00 el MWh tindrà el seu preu més alt: 35,01 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh costarà 25,63 euros, i de 23:00 a 00:00 el preu serà de 10,63 euros.