Preu de la llum avui, dissabte 29 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 29 de març de 2025, és de 4,32 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una forta baixada, de 21,39 euros. Recordem que, en la jornada del 28 de març, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 25,71 euros per MWh.

Una excel·lent notícia per als consumidors, que podran dur a terme aquelles tasques pendents de tota la setmana. De fet, en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) veiem molts detalls cridaners. Per exemple, ni tan sols en la franja més cara de tot el dissabte el preu del MWh no s'allunyarà gaire dels 20 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 29 de març de 2025, hora a hora

A més, tornarem a trobar tarifes negatives, la qual cosa indica un preu realment econòmic per al MWh. Com sempre diem, això no significa que no hàgim de pagar res, perquè en el preu de la llum intervenen altres factors. Però sí que reflecteix un clar abaratiment de les tarifes, després de molts dies en què la llum es pagava molt cara.

Així, de 09:00 a 10:00 el cost del MWh se situarà en els -1,01 euros. De 10:00 a 14:00 el preu del MWh serà de -2 euros, encara que continuarà baixant. I és que, el preu més barat de tot el dissabte el tindrem de 14:00 a 17:00, quan el MWh costarà -2,2 euros.

09:00 - 10:00: -1,01 €/MWh

10:00 - 14:00: -2 €/MWh

14:00 - 17:00: -2,2 €/MWh

17:00 - 18:00: -2 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Quant a les tarifes més cares del 29 de març, en la primera meitat del dia no hauràs de preocupar-te massa. Durant la matinada, tan sols destaca el preu del MWh de 00:00 a 01:00: 13,29 euros. També el preu de la següent franja, de 01:00 a 02:00, quan el MWh costarà 10,63 euros.

00:00 - 01:00: 13,29 €/MWh

19:00 - 20:00: 11,13 €/MWh

20:00 - 21:00: 20,16 €/MWh

21:00 - 22:00: 18,58 €/MWh

A la tarda, de 19:00 a 20:00 i de 22:00 a 23:00 el MWh tindrà un preu d'11,13 euros. Entre les 20:00 i les 21:00 trobem el preu més alt del dissabte: 20,16 euros per MWh. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MWh passarà a costar 18,58 euros.