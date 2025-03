Preu de la llum avui, dimarts 1 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 1 d'abril de 2025, és de 58,60 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'un augment de 29,15 euros. Recordem que, en la jornada del 31 de març, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 29,45 euros per MWh.

Aquest augment del preu de la llum es reflecteix també en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el dimarts, el preu del MWh superarà els 159 euros. Això sí, en les franges més barates de l'1 d'abril la tarifa tornarà a baixar moltíssim.

Preu de la llum avui, dimarts 1 d'abril de 2025, hora a hora

De fet, encara que sembli sorprenent, tornarem a parlar de preus negatius. Això no vol dir que no paguem res, ni tampoc que ens tornin diners, però sí que és un indicador d'una tarifa molt barata. Encara que al llarg del dia trobarem tarifes relativament econòmiques, durant la tarda de dimarts és quan més baixaran els preus.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 0 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el preu se situarà en els -0,01 euros, igual que de 16:00 a 18:00. Però el preu mínim de dimarts s'assolirà de 15:00 a 16:00, quan el MWh serà de -0,07 euros.

12:00 - 14:00: 0 €/MWh.

14:00 - 15:00: -0,01 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,07 €/MWh.

16:00 - 18:00: -0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Quant als preus més cars, en les primeres hores del dia la llum es pagarà força cara. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 155,5 euros. De 08:00 a 09:00 assolirem el preu màxim de dimarts: 159,37 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 155,5 €/MWh.

08:00 - 09:00: 159,37 €/MWh.

20:00 - 21:00: 114,96 €/MWh.

21:00 - 22:00: 120,93 €/MWh.

A la tarda, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 114,96 euros, encara que pujarà una mica més. De 21:00 a 22:00 el preu se situarà en els 120,93 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu ja començarà a baixar, situant-se en els 84,2 euros per MWh.