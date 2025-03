Bombazo a Vodafone: els clients han parlat i el deixen en una situació crítica

Vodafone està veient com el seu domini en el mercat es veu cada vegada més amenaçat. A pesar d'estar en el tercer lloc per nombre de línies, darrere de Movistar i Orange, hi ha un competidor que va guanyant terreny de forma alarmant. Es tracta de Digi.

Aquest operador romanès, que va començar la seva trajectòria a Espanya fa pocs anys, està demostrant que no només ve per quedar-se. I és que podria arrabassar-li el tercer lloc a Vodafone molt abans del que aquest últim pensava.

El 2024, Digi va experimentar un creixement espectacular, aconseguint guanyar ni més ni menys que 574.000 noves línies de fibra òptica. Aquest augment el col·loca a només 667.000 línies de distància de Vodafone en el mercat de fibra. Si segueix amb aquesta tendència de creixement, té una clara possibilitat de convertir-se en el tercer operador per nombre d'usuaris de fibra el 2026.

Vodafone té motius per preocupar-se

El sorprenent és que Digi està assolint aquests resultats a un ritme impressionant. Sobretot si es té en compte el poc temps que porta al país en comparació amb les grans companyies. Està demostrant ser una amenaça seriosa, sobretot en el segment de la fibra, on cada vegada més usuaris opten per la seva oferta.

Encara que la situació és alarmant per a Vodafone pel que fa a la fibra, les coses són una mica diferents quan parlem de línies mòbils. En aquest sector, les diferències continuen sent molt més grans. L'operador vermell manté una posició molt més sòlida en aquest apartat i és poc probable que li arrabassin el tercer lloc a curt termini.

No obstant això, el que sembla clar és que la companyia romanesa està avançant amb una rapidesa impressionant. Per això, la competència hauria d'estar molt atenta a aquest creixement.

El mercat de les telecomunicacions a Espanya és cada vegada més competitiu. Mentre que els grans continuen dominant, les petites empreses com Digi estan mostrant que tenen la capacitat de sacsejar el mercat. La diferència en el nombre de línies mòbils continua sent gran, però l'avanç de Digi en el mercat de la fibra és indiscutible.

Un dur cop per a Vodafone

Davant d'aquest panorama, Vodafone hauria d'estar preparat per al que s'acosta. Si Digi continua amb el seu accelerat creixement, és només qüestió de temps que l'operador romanès aconsegueixi superar-lo en nombre de línies de fibra. A més, la diferència en preus i en l'oferta de serveis està fent que més usuaris es decideixin per la seva proposta.

Es pot dir que el mercat de telecomunicacions a Espanya està vivint una transformació important. Digi s'està posicionant com una amenaça real per a Vodafone, i el seu ràpid creixement en el sector de la fibra podria fer-li perdre aquest tercer lloc.