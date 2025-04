L'últim de Movistar provoca un terratrèmol a Vodafone: ja es posen en el pitjor

En el món de les telecomunicacions, cada moviment d'una empresa pot alterar el panorama del sector. Aquesta vegada, Movistar ha sacsejat el mercat amb una oferta irresistible a través de la seva firma low-cost O2. La competència, especialment Vodafone, ja està començant a tremolar.

L'operador ha llançat una tarifa que, sens dubte, donarà molt de què parlar. Aquesta nova oferta inclou fibra de 600 Mb, 60 GB de dades mòbils 5G+, i telèfon fix amb trucades il·limitades a fixos i mòbils. Però això no és tot.

El realment innovador i que ha provocat una gran sorpresa és que juntament amb Movistar Plus+ s'incorpora la subscripció a Netflix. Aquest és un moviment totalment nou a O2.

Movistar sap que l'oferta triomfarà

El preu d'aquesta tarifa és de només 45 euros al mes, un cost molt reduït si tenim en compte tot el que inclou. La promoció ofereix Netflix en la seva versió estàndard amb anuncis. A més, s'inclou Movistar Plus+, un servei que ofereix pel·lícules, sèries, documentals, i el més important per a molts, accés a la millor oferta de futbol.

També s'inclouen 80 canals, cosa que garanteix entreteniment per a tots els gustos. A més, la combinació de fibra d'alta velocitat, un paquet complet d'entreteniment i una tarifa tan accessible deixa la competència en situació crítica. Vodafone, tradicionalment un dels rivals més forts de Movistar, no pot passar per alt aquest moviment.

Vodafone no pot quedar-se de braços plegats

Amb aquesta nova oferta, Movistar no només ha millorat la seva pròpia proposta. També ha donat un cop a la taula que obliga Vodafone a replantejar-se la seva estratègia. La pregunta que molts es fan ara és si Vodafone, a través de la seva firma Lowi, prendrà alguna mesura per contrarestar aquesta oferta d'O2.

Lowi ha estat una marca clau per a Vodafone en el segment low-cost. Però, fins al moment, no han llançat cap combinació tan atractiva de serveis com la que ofereix Movistar.

És cert que Vodafone també té les seves pròpies tarifes competitives. No obstant això, la inclusió de Netflix en aquesta nova oferta d'O2 ha canviat les regles del joc.

El llançament d'aquesta nova tarifa per part de Movistar és un senyal clara que les companyies estan evolucionant cap a un model més integral. Els usuaris ja no busquen només una bona connexió a internet, sinó també contingut de qualitat i serveis d'entreteniment a preus assequibles.